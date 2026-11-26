Viele Patienten brechen die Therapie mit GLP-1-RA ab, das könnte das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen, zeigt eine Studie. Was dahintersteckt.

Im Vergleich zu einer fortgesetzten Behandlung war der Abbruch einer GLP-1-RA- Therapie mit einem deutlichen Anstieg von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Todesfällen verbunden. Ob es sich um einen Rebound-Effekt handelt, bleibt offen.

Registrieren können sich Ärztinnen und Ärzte, Medizinstudierende, Gesundheitsfachkräfte sowie Mitarbeitende politischer Organisationen und Institutionen. Für einzelne Berufsgruppen ist ein Berufsnachweis erforderlich. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns. Die neuen Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation zur Adipositas bei Kindern und Jugendlichen nehmen Ernährungs-, Bewegungs- und Verhaltensinterventionen in den Fokus.

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Ein Überblick zu den wichtigsten Empfehlungen. Sollen Krankenkassen die Kosten für medikamentöse Behandlungen bei Adipositas tragen? Die Debatte darüber läuft. Eine Umfrage zeigt nun: Das Gros der Bundesbürger wünscht sich die Kostenerstattung – unter bestimmten Voraussetzungen.