Anstieg politischer Gewalt vor Berliner Bundestagswahl

In den Tagen vor der Bundestagswahl am 23. Februar mehren sich in Berlin Übergriffe auf Wahlkampfhelfer und Beschädigungen von Wahlplakaten. Alle Parteien sind betroffen. Die Berliner Behörden beobachten die Entwicklung mit Sorge.

Im Vorfeld der Bundestagswahl in Berlin sind bereits mehr als 250 Straftaten registriert worden. Die meisten Vorfälle betreffen Sachbeschädigung en an Wahlplakaten und Übergriffe auf Wahlkampf helfer, die von allen Parteien gleichermaßen betroffen sind. Das Landeskriminalamt (LKA) hat bis zum 6. Februar 251 Straftaten gezählt, ein Anstieg von 49 Fällen vor zwei Wochen. Die CDU ist mit 82 Fällen am häufigsten betroffen, gefolgt von AfD (65) und SPD (50).

Angriffe auf Info-Stände, Wahlkampfhelfer und Parteimitglieder sind laut Innensenatorin Iris Spranger keine Neuerscheinung bei Wahlen in Berlin. Sie kritisiert die Angriffe als Angriffe auf die Demokratie. Während an einigen Berliner Briefwahlstellen bereits am Montag Warteschlangen bildeten, wurden Mitglieder der Jungen Union in der vergangenen Woche beim Verteilen von Broschüren in Berlin-Schöneberg angegriffen. Ein 26-jähriger Wahlhelfer der Grünen wurde auf seine Flyer gespuckt und anschließend homofeindlich beleidigt. In Tempelhof beschädigten zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren 17 Wahlplakate. Das Wahlkreisbüro des Neuköllner SPD-Bundestagsabgeordneten und -kandidaten Hakan Demir wurde laut Polizei beschädigt durch Schriftzüge und Zeichen, die einen Bezug zum Nahost-Konflikt nahelegen. Die Parteien zeigten sich besorgt über diese Entwicklungen. Die Linken weist auf die hohe Anzahl zerstörter, beschädigter und herabgerissener Plakate hin. Die CDU sieht in den anderen Parteien eine Mitverantwortung für die steigende Gewalt gegenüber Wahlkämpfern. SPD und Grüne sehen in den Übergriffen eine Gefahr für die Demokratie und fordern Solidarität zwischen den Parteien





