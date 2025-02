Anstieg von Queerfeindlichkeit: Dunkelziffer bei Straftaten hoch

Ein Text über die zunehmende Diskriminierung gegen queere Menschen in Deutschland, die Dunkelziffer bei Straftaten gegen queere Menschen und die Notwendigkeit von mehr Unterstützung und Schutz für die queere Community.

Die Stimmung gegen queere Menschen hat sich verschlechtert. Joachim Schulte vom Verein QueerNet berichtet von einer eindeutigen Zunahme an Hass, Hetze und Desinformation in sozialen Medien, insbesondere gegen transweibliche Personen.

Das Landespolizeipräsidium Rheinland-Pfalz, die Ansprechperson für lesbische, schwule, bisexuelle, transidente und intergeschlechtliche Menschen, sieht die queerfeindliche Stimmung im Jahr 2024 durch die umstrittene Debatte um das Selbstbestimmungsgesetz angeheizt. Viele Betroffene von Shitstorms im Netz haben sich an die Polizei gewandt. Die offiziellen Statistiken geben nach Einschätzung von Gläßer nur einen begrenzten Einblick in die Realität. Seit fünf Jahren ist bundesweit ein Anstieg der Straftaten gegen queere Menschen zu beobachten. Eine Umfrage der EU-Agentur für Grundrechte zeigt jedoch, dass nur zehn Prozent der Betroffenen von queerfeindlichen Straftaten eine Anzeige bei der Polizei erstatten würden. Die Dunkelziffer liegt daher bei etwa 90 Prozent. Im vergangenen Jahr wurden 11 Straftaten gegen queere Menschen registriert, drei weniger als im Vorjahr. 2022 waren lediglich 21 Straftaten in den offiziellen Statistiken zu finden. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung wie Vergewaltigung oder sexuelle Nötigung waren nicht darunter, wie das Ministerium auf Anfrage des Landtagsabgeordneten Stephan Wefelscheid (Freie Wähler) mitteilte.Die Polizeien des Bundes und der Länder erfassen Straftaten gegen homo-, bi-, trans- oder intersexuelle Personen als Teil der Hasskriminalität. Diese Daten werden dem Kriminalpolizeilichen Meldedienst zur Verfügung gestellt. Janosch Littig, der Queer-Beauftragte der Landesregierung, betonte die Dringlichkeit, diese Zahlen sichtbarer zu machen. Eine bundesweite Dunkelfeldstudie könnte hier wertvolle Erkenntnisse liefern. Die Gründe für die geringe Zahl an Anzeigen sind vielfältig. Viele Betroffene haben Angst vor homo- oder transfeindlichen Reaktionen vonseiten der Polizei oder sind der Überzeugung, dass eine Anzeige ohnehin keine Auswirkungen hat. Das Vertrauen in die Polizei bleibt ein wichtiges Thema. Nach Angaben des Innenministeriums ist die Zahl der aufgenommenen Straftanzeigen von Ansprechstellen im vergangenen Jahr von 8 auf 14 gestiegen. Das Vertrauen in diese Ansprechstellen wachse durch die vermehrte Sichtbarkeit auf Landesebene, betont Joachim Schulte von QueerNet. Die Polarisierung und der Anstieg menschenfeindlicher Gesinnung in der Gesellschaft erzeuge auf der Betroffenenebene jedoch auch einen stetig wachsenden Bedarf. Eine Ausweitung der Ansprechstellen bei der Polizei sowohl auf Landesebene als auch in den Präsidien sei daher dringend notwendig.





