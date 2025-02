Anstieg von Übergriffen auf Wahlhelfer und Wahlplakate in Berlin

Die Hauptstadt erlebt in der Wahlkampfphase einen Anstieg von Gewalt gegen Wahlhelfer und Plakate. Das Landeskriminalamt registriert bereits 251 Straftaten, was auf die angespannte Stimmung hindeutet. Parteien von allen politischen Lagern sind betroffen, und die Situation sorgt für Besorgnis.

Berlin erlebt in der heißen Wahlkampf phase einen Anstieg von Übergriffe n auf Wahlhelfer und Wahlplakate. Das Landeskriminalamt (LKA) registrierte bis Donnerstag letzte Woche 251 Straftaten, gegenüber 49 Vor zwei Wochen. Wie bereits bei vergangenen Wahlen gab es Angriffe auf Infostände, Wahlhelfer und Parteimitglieder, betonte Innensenatorin Iris Spranger im Innenausschuss des Berlin er Abgeordnetenhauses. Alle Parteien seien betroffen, insbesondere aber die, die in Parlamenten vertreten seien.

»Das sind Angriffe auf die Demokratie«, betonte die SPD-Politikerin. Bei der Wiederholungswahl in Berlin vor rund zwei Jahren lag die Zahl der Anzeigen vor dem Urnengang bei knapp 300. Sie umfasste Sachbeschädigungen und Diebstahl von Plakaten, Beleidigungen, Bedrohungen und Körperverletzungen. Derartige Übergriffe haben auch in den vergangenen Tagen für Aufsehen gesorgt. In Berlin-Schöneberg wurden laut Polizei Mitglieder der Jungen Union beim Verteilen von Broschüren angegriffen. Einer der beiden zog sich dabei ein Hämatom am Oberschenkel zu und sein Handy brach. »Die in den letzten Tagen immer weiter angeheizte Debatte gegen die Union eskaliert nun in Gewalt«, sagte Jan-Marco Luczak aus Schöneberg. Auch Wahlhelfer der Grünen wurden zum Ziel von Übergriffen. Einem 26-Jährigen soll von einem Unbekannten auf seine Flyer gespuckt worden sein und anschließend homophob beleidigt worden sein. Ein 46-Jähriger berichtete, er sei ins Gesicht geschlagen worden. Das Wahlkreisbüro des Neuköllner SPD-Bundestagsabgeordneten und -kandidaten Hakan Demir wurde laut Polizei durch Schriftzüge und Zeichen beschädigt, die einen Bezug zum Nahostkonflikt nahelegen. In Tempelhof beschädigten zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren insgesamt 17 Wahlplakate, bevor sie von der Polizei gestellt wurden. Die Parteien zeigten sich besorgt über diese Entwicklungen. »Wir registrieren in diesem Wahlkampf – mehr als in anderen Wahlkämpfen – eine hohe Anzahl zerstörter, beschädigter und herabgerissener Plakate«, heißt es von einer Pressesprecherin der Linken. Die CDU sieht in den anderen Parteien Mitverantwortung für die steigende Gewalt gegenüber Wahlkämpfern. »Der Diffamierungswahlkampf von SPD und Grünen gegenüber der CDU hat zu einer beispiellosen Verrohung der politischen Kultur geführt«, sagte dazu die Berliner CDU-Generalsekretärin Ottilie Klein. Die AfD teilte mit, die Übergriffe auf ihre Partei blieben auf einem gleichbleibend hohen Niveau im Vergleich zu vorherigen Wahlen. SPD und Grüne sehen in den häufiger auftretenden Übergriffen eine Gefahr für die Demokratie. »Im Wahlkampf müssen Parteien für ihre Programmatik werben können, ohne Angst haben zu müssen, dass ihre Mitglieder dafür angegriffen werden«, hieß es dazu von den Berliner Landesvorsitzenden der Grünen Nina Stahr und Philmon Ghirmai. Die Parteien sollten, so die Grünen, untereinander solidarisch sein und sich nicht gegenseitig Vorwürfe machen





SPIEGEL_Top / 🏆 98. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Wahlkampf Übergriffe Gewalt Wahlhelfer Plakate Demokratie Berlin

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wahlkampf in Berlin: Anstieg an Angriffen auf WahlhelferIn Berlin nimmt die Aggressivität im Wahlkampf zu, was sich in mehreren Angriffen auf Wahlhelfer widerspiegelt. Die Polizei registriert eine deutliche Zunahme von Sachbeschädigungen, insbesondere an Wahlplakaten. Die CDU berichtet über einen Anstieg von Anfeindungen und Übergriffen auf ihre Wahlhelfer bundesweit.

Weiterlesen »

Anstieg an Übergriffen und Vandalismus in Berlin vor der BundestagswahlIn Berlin häufen sich vor der Bundestagswahl Übergriffe und Vandalismus gegen Wahlhelfer und Parteiplakate. Alle Parteien sind betroffen, aber besonders jene, die in Parlamenten vertreten sind. Die Behörden und Parteien zeigen sich besorgt über die Entwicklung.

Weiterlesen »

Wahlhelfer: Ehrenamt für einen reibungslosen WahltagFür die anstehende Bundestagswahl werden in ganz Deutschland Wahlhelfer benötigt. Mancherorts gibt es bereits genug Freiwillige für den 23. Februar. Wichtige Fragen und Antworten.

Weiterlesen »

Wahlplakate an Bremer Brücke aus Sicherheitsgründen entferntDie Bremer Straßenbahn AG (BSAG) entfernte Wahlplakate an der Wilhelm-Kaisen-Brücke aus Sicherheitsgründen, da sie ein Risiko für die Oberleitungen der Straßenbahn darstellten.

Weiterlesen »

Plakat-Posse in Bremen: Wahlplakate gefährden Stabilität der BrückeWahlplakate an der Wilhelm-Kaisen-Brücke in Bremen wurden entfernt, da sie die Stabilität der Brücke gefährden könnten. Parteien reagieren mit Staunen.

Weiterlesen »

Die Wahlplakate der Parteien: Hinter den Gesichtern der HoffnungEin Analyse-Text, der die Wahlplakate der verschiedenen Parteien zum Bundestagswahlkampf Ende Februar unter die Lupe nimmt. Die Plakate werden als wichtig für die politische Kommunikation betrachtet, da sie oft mehr aussagen als Reden. Der Autor analysiert die Gesichter und die Botschaften der Kandidaten auf den Plakaten und kommentiert sie kritisch.

Weiterlesen »