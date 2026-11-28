Die Rüstungsausgaben wachsen seit einigen Jahren kräftig. Allein im neuen Bundeshaushalt sind 140 Milliarden Euro für Verteidigung vorgesehen. Für Unternehmen der deutschen Rüstungsindustrie bedeutet das einen Boom - auch bei den Bewerberzahlen.

Die Rüstungsausgaben wachsen seit einigen Jahren kräftig. Allein im neuen Bundeshaushalt sind 140 Milliarden Euro für Verteidigung vorgesehen. Für Unternehmen der deutschen Rüstungsindustrie bedeutet das einen Boom - auch bei den Bewerberzahlen.

Der deutsch-französische Rüstungskonzern KNDS verzeichnet einen Ansturm von Bewerbern um Jobs: Früher hätten sich rund 4000 Menschen pro Jahr bei dem Unternehmen beworben, 2026 werden es voraussichtlich 100.000 Bewerberinnen und Bewerber sein, sagte KNDS-Vorstandschef Florian Hohenwarter der "Augsburger Allgemeinen". So groß wie die Zahl der Bewerber ist der Personalbedarf bei KNDS aber längst nicht - auch wenn Zuwächse geplant sind.

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"Bis Ende des Jahrzehnts erhöhen wir die Zahl der Beschäftigten im gesamten Unternehmen von jetzt etwa 6000 auf dann rund 10.000", sagte Hohenwarter. "Heute stellen wir pro Monat rund 100 Leute bei KNDS Deutschland ein. " In München solle die Zahl der Beschäftigten von rund 2400 auf etwa 4000 steigen. Der Personalaufbau funktioniere, weil mehr Menschen Verständnis und Interesse für die Verteidigungsindustrie hätten, sagte der Vorstandschef weiter.