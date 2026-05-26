Ansu Fati sieht sich nicht unfair behandelt

Ansu Fati, Hoffnungsträger der spanischen Nationalmannschaft, sieht sich nicht unfair behandelt. Sein Vater Bori Fati gibt zu, dass sein Sohn eine schwierige Phase hinter sich hatte, in der er nicht zum Einsatz kam.

Ansu Fati , Hoffnungsträger der spanischen Nationalmannschaft, sieht sich nicht unfair behandelt. Sein Vater Bori Fati gibt zu, dass sein Sohn eine schwierige Phase hinter sich hatte, in der er nicht zum Einsatz kam.

Ansu Fati spielte zuletzt eine solide Saison bei der AS Monaco, aber die Nationalmannschaft sah dies nicht so. Der Linksaußen lief insgesamt zehnmal für die Nationalmannschaft auf, aber die Bilanz war nur zwei Tore und ein Assist. Bori Fati sieht einen anderen Grund für die Nicht-Nominierung: Hätte Ansu über einen längeren Zeitraum regelmäßig gespielt, wäre er sicherlich wieder in die Nationalmannschaft zurückgekehrt.

Der talentierte Angreifer hatte in den vergangenen Jahren mit Verletzungen zu kämpfen und kam beim FC Barcelona nur sporadisch zum Zuge. In der abgelaufenen Saison kam Ansu Fati immerhin 30-mal zum Einsatz und erzielte zwölf Tore. Besonders gegen Ende der Spielzeit fand Ansu Fati seine Form, traf dreimal in sechs Spielen. Doch auch der gute Endspurt reichte nicht für die erste Berufung in die Nationalmannschaft seit Oktober 2023.

Die Zukunft seines Sohnes ist aktuell noch ungewiss. Monaco hat wohl eine Kaufoption im Wert von 11 Millionen Euro, noch ist jedoch nicht klar, ob der Klub diese ziehen wird. Ansonsten würde Fati vorerst zu Barça zurückkehren, wo er noch einen Vertrag bis 2028 besitzt





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