Anterix verfehlt Umsatzerwartungen, übertrifft aber Gewinnschätzungen im zweiten Quartal 2027

Anterix meldet für das am 30. September 2026 beendete Quartal einen Umsatz von 1,96 Millionen Dollar und einen Verlust von 0,25 Dollar je Aktie. Der Netzbetreiber hält zudem 107,5 Millionen Dollar in liquiden Mitteln.

Anterix hat die Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorgelegt. Das Unternehmen verfehlte dabei die Umsatzerwartungen der Analysten, übertraf aber deren Schätzungen beim Verlust je Aktie. Stichtag für das Quartal war der 30. September 2026.

Der Verlust je Aktie lag im Berichtszeitraum bei -$0,25 und fiel damit geringer aus als die Analystenschätzungen von -$0,39. Der Umsatz blieb mit $1,96 Millionen jedoch hinter der Konsensprognose von $2,05 Millionen zurück. Im Jahresvergleich legte der Umsatz um 26 Prozent gegenüber den $1,55 Millionen des Vorjahresquartals zu.

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Umsatz und Ergebnis im zweiten Quartal

Anterix erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von $1,96 Millionen, der trotz des Rückstands gegenüber der Konsensprognose ein Wachstum von 26 Prozent im Jahresvergleich abbildet. Die Verbesserung beim Verlust je Aktie stützte sich laut den vorliegenden Zahlen vor allem auf einen Sondereffekt aus einem Lizenztausch.

Das Unternehmen verbuchte in diesem Zeitraum einen Gewinn von $6,1 Millionen aus dem Tausch von Breitbandlizenzen. Dabei wurden in sechs Counties Schmalband-Lizenzen gegen Breitbandlizenzen getauscht. Gleichzeitig investierte Anterix im abgelaufenen Quartal $5,4 Millionen in Frequenzbereinigungskosten, die mit der Neuordnung des Spektrums verbunden sind.

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Auftragsbestand und Bilanz von Anterix

Anterix weist vertraglich vereinbarte, noch ausstehende Erlöse von rund $33,1 Millionen aus. Davon sollen schätzungsweise $9,6 Millionen noch im verbleibenden Geschäftsjahr 2027 zufließen.

Zum 30. September 2026 verfügte Anterix über liquide Mittel in Höhe von $107,5 Millionen und wies keine Schulden aus. Zusätzlich hielt das Unternehmen $3,2 Millionen an zweckgebundenen Mitteln auf Treuhandkonten. Im zweiten Quartal kaufte Anterix keine eigenen Aktien zurück.

Aktienrückkauf und Halbjahreszahlen 2027

Anterix hat im zweiten Quartal keine Aktien zurückgekauft, und im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms standen zum 30. September 2026 weiterhin $250,0 Millionen zur Verfügung. Das Programm läuft bis zum 22. September 2029.

Für das zum 30. September 2026 beendete Halbjahr meldete Anterix einen Umsatz von $3,92 Millionen und einen Verlust von -$0,25 je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen bei einem Umsatz von $2,97 Millionen einen Gewinn von $4,21 je Aktie ausgewiesen.

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iPhone 18 Pro und Private LTE-Netze im 900-MHz-Spektrum

Das iPhone 18 Pro und das iPhone Duo sind laut Anterix die ersten iPhone-Modelle, die auf dedizierten privaten LTE-Netzen im 900-MHz-Spektrum des Unternehmens betrieben werden können. Das betreffende Frequenzband trägt die Bezeichnung Band 106.

Die Ankündigung betrifft das Spektrum, das Anterix für private Netze bereitstellt. Für Nutzer bedeutet die Unterstützung durch Apple-Geräte, dass sich diese Netze künftig mit einer breiteren Gerätebasis nutzen lassen, sofern die Modelle auf den dedizierten Frequenzen betrieben werden.