Anthony Gordon: Bayern und Barcelona streiten sich um den englischen Nationalspieler

Nachdem die Bayern bereits im Sommer einen Wunschtransfer von Anthony Gordon (25) ankündigten, gibt es nun ernsthafte Konkurrenz von Barcelona. Laut der Barça-nahe Zeitung "Mundo Deportivo" arbeiten die Katalanen intensiv an einem Transfer des Newcastle-Stars.

Nachdem die Bayern bereits im Sommer einen Wunschtransfer von Anthony Gordon (25) ankündigten, gibt es nun ernsthafte Konkurrenz von Barcelona . Laut der Barça-nahe Zeitung "Mundo Deportivo" arbeiten die Katalanen intensiv an einem Transfer des Newcastle-Star s.

Gordon soll sogar einen Wechsel nach Spanien bevorzugen, obwohl die Bayern ebenfalls Interesse haben. Besonders brisant: Barcelonas Sportdirektor Deco soll gemeinsam mit Spielerbetreuer Bojan Krkic und Chefscout João Amaral zuletzt nach London gereist sein. Offiziell ging es dabei um Chelsea-Stürmer João Pedro, doch laut dem Bericht wurden bei dem Trip auch Gespräche mit Gordons Umfeld geführt. Offenbar verliefen diese positiv.

Gordon soll einem Wechsel nach Barcelona grundsätzlich offen gegenüberstehen. SPORT BILD kann das Barça-Interesse bestätigen und weiß, dass Klub-Präsident Joan Laporta persönlich Kontakt aufgenommen und das Interesse hinterlegt hat.

Allerdings gilt der Engländer bei Barça aktuell nur als Alternative. Priorität hat weiterhin Marcus Rashford (28), der nach seiner Leihe von Manchester United gerne in Barcelona bleiben würde. Eine Einigung gibt es bislang aber nicht. Sollte der Deal platzen, könnte Gordon zum Hauptziel werden.

Ein Vorteil für Barça: Newcastle United zeigt sich bei der Ablöse offenbar gesprächsbereit. Obwohl Gordon noch bis 2030 unter Vertrag steht, wären die Engländer laut des Berichts offen dafür, die geforderten rund 80 Millionen Euro auch über Ratenzahlungen abzuwickeln. Nur so könnten die finanziell angeschlagenen Katalanen einen Transfer überhaupt realisieren. Und die Bayern?

Nach SPORT BILD-Informationen könnte der Double-Gewinner die geforderte Summe grundsätzlich ebenfalls aufbringen – allerdings müssten dafür zuvor Spieler verkauft werden. Als mögliche Kandidaten gelten unter anderem João Palhinha (30) und Alexander Nübel (29). Vor allem Nübel könnte im Gordon-Poker eine Rolle spielen. Newcastle sucht weiterhin einen neuen Torhüter und soll sich den Bayern-Keeper gut vorstellen können. Er könnte bei einem Deal verrechnet werden





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