Anthony Gordon: Bayern und Newcastle streiten sich um den Stürmer - Einigung in Sicht?

Der FC Bayern hat Anthony Gordon, den 25-jährigen England-Stürmer, ganz oben auf der Wunschliste. Nach Informationen von BILD-Fußballchef Christian Falk ist Gordon "weiterhin das absolute Top-Transferziel der Bayern". Der Aufsichtsrat soll voll hinter dem Deal stehen, und die Verhandlungen mit Newcastle United sind aufgenommen worden. Allerdings besteht weiterhin eine große Diskrepanz bei der Bewertung zwischen dem FC Bayern und Newcastle, wobei die Gespräche zwischen den beiden Vereinen noch andauern.

Transfer -Kracher um Anthony Gordon ? Der 25-jährige England-Stürmer steht beim FC Bayern ganz oben auf der Wunschliste . Im Podcast "Bayern Insider" hatte BILD-Fußballchef Christian Falk bereits klargestellt: Gordon ist "weiterhin das absolute Top- Transfer ziel der Bayern".

Auch der Aufsichtsrat soll voll hinter dem Deal stehen. Nach BILD-Informationen sind sich Bayern und Gordon grundsätzlich einig. Falk sagt: "Der Spieler will zu den Bayern kommen. Die Verhandlungen mit Newcastle United sind aufgenommen worden.

". wurden nun grundsätzliche Einigungen erzielt. Allerdings besteht weiterhin eine große Diskrepanz bei der Bewertung zwischen dem FC Bayern und Newcastle, wobei die Gespräche zwischen den beiden Vereinen noch andauern. Newcastle verlangt laut Berichten umgerechnet rund 86 Millionen Euro. Bayern will nach Falks Informationen mit etwa 60 Millionen einsteigen.

Ziel ist es, sich in der Mitte zu treffen und den Preis zu drücken. Gordons Vertrag bei Newcastle läuft noch bis 2030. Der Premier-League-Klub sitzt also am längeren Hebel – und kann eine Mega-Ablöse verlangen. 2023 war Gordon für rund 45 Millionen Euro vom FC Everton gekommen





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