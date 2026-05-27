Der englische Nationalspieler Anthony Gordon soll von dem FC Bayern zum FC Barcelona wechseln. Der FC Barcelona würde nun offiziell mit Newcastle United um eine Ablösesumme verhandeln, um den Linksaußen zu verpflichten.

Anthony Gordon soll von dem FC Bayern zum FC Barcelona wechseln. Der englische Nationalspieler ist im Sommer geplant, die Offensive des FC Bayern zu verstärken, aber es gibt plötzlich eine neue Entwicklung.

Der FC Barcelona würde nun offiziell mit Newcastle United um eine Ablösesumme verhandeln, um den Linksaußen zu verpflichten. Der FC Barcelona hat bereits Gespräche mit den Vertretern von Anthony Gordon geführt und dieser soll positiv gegenüber einem Wechsel nach Spanien eingestellt gewesen sein. Der FC Barcelona hat ein Interesse an Gordon, aber er ist nicht das Hauptziel. Das Hauptziel bleibt weiterhin die feste Verpflichtung von Stürmer Marcus Rashford.

Der FC Barcelona hat bereits eine Einigung mit Marcus Rashford erzielt, aber es gibt keine Einigung über die Ablösesumme. Der FC Barcelona kann sich nur einen Deal in dieser Größenordnung leisten und würde sich auf Anthony Gordon als Alternative konzentrieren, wenn ein Deal mit Marcus Rashford scheitert. Der FC Bayern könnte sich die Summe von 80 Millionen Euro für Anthony Gordon leisten, müsste dafür aber vorher clever verkaufen.

Der Keeper Alexander Nübel könnte bei einem Deal mit Gordon verrechnet werden, da Newcastle einen Torhüter sucht und sich Nübel vorstellen kann





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Anthony Gordon FC Bayern FC Barcelona Newcastle United Ablösesumme Wechsel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FC Bayern prüft spektakulären Tausch: Alexander Nübel soll Gordon-Deal möglich machenBei der Kaderplanung denkt der FC Bayern München offenbar über ein spektakuläres Tauschgeschäft nach. Im Mittelpunkt: Anthony Gordon und Alexander Nübel.

Read more »

Bayern-Transfer: Anthony Gordon soll nach München kommen, aber Barça steht im WegDer englische Nationalspieler Anthony Gordon soll im Sommer die Offensive der Münchner verstärken. Der FC Bayern und Gordon haben sich bereits auf einen Transfer geeinigt. Doch der FC Barcelona steht im Weg und soll Gordon zu den Katalanen locken.

Read more »

Anthony Gordon: Bayern und Barcelona streiten sich um den englischen NationalspielerNachdem die Bayern bereits im Sommer einen Wunschtransfer von Anthony Gordon (25) ankündigten, gibt es nun ernsthafte Konkurrenz von Barcelona. Laut der Barça-nahe Zeitung "Mundo Deportivo" arbeiten die Katalanen intensiv an einem Transfer des Newcastle-Stars.

Read more »

Bayern fällt im Poker um Anthony Gordon wohl zurückDer FC Bayern München steht in den Startlöarn, um den 25-jährigen Anthony Gordon zu verpflichten. Der englische Nationalspieler soll von Newcastle United wechseln, wo er noch bis 2030 unter Vertrag steht.

Read more »