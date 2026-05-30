Anthony Gordon wechselt zum FC Barcelona

Der 25-jährige Engländer hatte sich schon als Dreijähriger für die Katalanen entschieden und sah seinen Wechsel als Erfüllung eines Kindheitstraums.

Anthony Gordon ist jetzt ein Spieler des FC Barcelona. Der 25-jährige Engländer hatte sich schon als Dreijähriger für die Katalanen entschieden und sah seinen Wechsel als Erfüllung eines Kindheitstraums.

Gordon hatte bis 2031 bei Barcelona unterschrieben und wurde mit einem 'Blitzmanöver' von den Katalanen überzeugt. Der FC Barcelona hat den ersten Mega-Transfer eingetütet und dabei den Bayern und Liverpool abgehängt. Der englische Flügelspieler hatte sich nicht damit gerechnet, dass Barça überhaupt einen Flügelspieler verpflichten würde. Laut Berichten war Gordon regelrecht begeistert, als er vom Interesse der Katalanen erfuhr.

Die Münchner waren raus, aber auch Liverpool mischte noch mit. Die 'Reds' suchten nach einer Alternative für die linke Außenbahn und sollen bereit gewesen sein, rund 85 Millionen Euro für Gordon zu bezahlen. Doch selbst das konnte den Angreifer offenbar nicht umstimmen. Dem Bericht zufolge machte Gordon sowohl seinem Umfeld als auch Newcastle deutlich, dass für ihn nur ein Wechsel zum FC Barcelona infrage komme.

Der Transfer soll eine Ablöse von 70 Millionen Euro plus weitere zehn Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen kosten





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