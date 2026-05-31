Anthony Gordon wechselt zum FC Barcelona: Englischer Stürmer träumt vom sechsten Champions-League-Titel

Der englische Nationalspieler Anthony Gordon hat seinen Wechsel zum FC Barcelona vollzogen. Für 80 Millionen Euro verlässt er Newcastle United und will mit den Katalanen die Champions League gewinnen. Im Vereinsmuseum erklärt er sein Ziel: Nummer sechs.

Der FC Barcelona hat einen spektakulären Transfer perfekt gemacht. Der englische Nationalspieler Anthony Gordon , 25 Jahre alt, wechselt für eine Ablösesumme von 80 Millionen Euro von Newcastle United nach Spanien.

Damit erfüllt sich für den Linksaußen ein lang gehegter Traum. In einem auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Vereins veröffentlichten Video ist Gordon im Museum des FC Barcelona zu sehen, wo er die bisher fünf Champions-League-Trophäen des Vereins (inklusive des Europapokals der Landesmeister) begutachtet. Auf die Frage, ob er den sechsten Titel holen werde, antwortet er knapp: "Ich hoffe es. Ich hoffe es.

" Sein kommentierender Satz "Wir brauchen Nummer sechs" unterstreicht seine ambitionierten Ziele. Gordon hätte auch zum deutschen Rekordmeister Bayern München wechseln können. Ein Deal stand kurz vor dem Abschluss, doch der Spieler entschied sich letztlich für Barça. In seinen eigenen Worten war die Entscheidung klar: "Sobald ich wusste, dass Barca mich will, war es für mich keine Frage, dass ich hierherkommen will.

" Er bezeichnet den Wechsel als "Kindheits-Traum, der in Erfüllung geht" und schwärmt: "Barca ist der größte Klub auf dem Planeten. " Aus sportlicher Sicht könnte Gordon dem FC Barcelona helfen, eine lange Durststrecke in der Champions League zu beenden. Seit dem letzten Triumph im Jahr 2015 erreichten die Katalanen kein Finale mehr. In der vergangenen Saison 2024/25 scheiterten sie im Halbfinale knapp an Inter Mailand, erst im Elfmeterschießen war Schluss.

Gordon bringt jedoch eine beeindruckende aktuellen Bilanz mit: In 18 Pflichtspielen für Newcastle erzielte er zehn Tore und gab zwei Vorlagen. Mit seiner Schnelligkeit und Torgefahr könnte er die Offensive der Blaugrana verstärken und das Ziel, die sechste Champions-League-Trophäe zu holen, realistischer machen





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