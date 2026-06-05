Anthony Head, bekannt aus "Buffy - Im Bann der Dämonen" und "Ted Lasso", ist gestorben

Der britische Schauspieler Anthony Head ist verstorben. Seine Rolle als Rupert Giles in der Kultserie "Buffy - Im Bann der Dämonen" und zuletzt als Rupert Mannion in der Erfolgsserie "Ted Lasso" waren bekannt. Seine Töchter Emily und Daisy Head gaben die traurige Nachricht bekannt. Demnach verstarb der Schauspieler friedlich im Kreis seiner Familie an den Folgen einer Lungenentzündung.

Der britische Schauspieler Anthony Head , bekannt für seine Rolle als Rupert Giles in der Kultserie "Buffy - Im Bann der Dämonen" und zuletzt als Rupert Mannion in der Erfolgsserie " Ted Lasso ", starb im Alter von 72 Jahren.

Seine Töchter Emily und Daisy Head gaben die traurige Nachricht bekannt. Demnach verstarb der Schauspieler friedlich im Kreis seiner Familie an den Folgen einer Lungenentzündung. In einem Statement schrieben sie, wie sehr er von Freunden, Kollegen und Fans der Serien, in denen er mitwirkte, vermisst werden wird. Seine Töchter sind ebenfalls im Showbiz tätig.

Tochter Emily spielte unter anderem die Rolle der Carli D'Amato in der E4-Sitcom "The Inbetweeners", später die Rolle der Rebecca White in der ITV-Seifenoper "Emmerdale" und die Rolle der Colette Andrews in der BBC-Serie "The Syndicate". Für Fans ist es ein schwerer Abschied. Über Jahrzehnte gehörte Anthony Head zu den bekanntesten Gesichtern des britischen Fernsehens. Mit seiner Rolle als kluger und charismatischer Wächter Giles wurde er für eine ganze Generation unvergesslich.

Auch in Serien wie "Merlin", "Doctor Who" und "The Syndicate" war er bekannt. Besonders tragisch: Erst wenige Monate vor seinem eigenen Tod musste Head einen schweren persönlichen Verlust verkraften. Anfang 2026 starb seine langjährige Partnerin Sarah Fisher überraschend im Alter von 61 Jahren. Die Familie sprach damals von einem Schock, der "mit sehr wenig Vorwarnung" gekommen sei





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