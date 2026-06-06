Anthony Head, Star aus "Buffy - Im Bann der Dämonen", mit 72 Jahren gestorben

Der britische Schauspieler Anthony Head, bekannt durch seine Rolle als Rupert Giles in "Buffy - Im Bann der Dämonen", ist im Alter von 72 Jahren nach einer Lungenentzündung verstorben. Seine Töchter und Weggefährten würdigen sein Leben und Wirken.

Die Schauspielwelt trauert um Anthony Head , der im Alter von 72 Jahren friedlich an den Folgen einer Lungenentzündung verstorben ist, umgeben von seiner Familie. Seine Töchter Emily und Daisy gaben den Verlust bekannt und betonten, es sei eine Ehre und ein Privileg gewesen, seine Töchter zu sein und aus nächster Nähe zu erleben, welchen Einfluss er und seine Arbeit auf so viele Menschen hatte.

Geboren 1954 als Sohn des Dokumentarfilmers Seafield Head und der Schauspielerin Helen Shinger, stand für ihn früh fest, dass er Schauspieler werden möchte. Seine Karriere begann er 1978 mit kleinen Rollen in Fernsehserien wie "Lillie" und erhielt 1981 seine erste Filmrolle in "Lady Chatterley's Liebhaber". Über viele Jahre war er ein etablierter "Working Actor", der vorwiegend Nebenrollen spielte. Der internationale Durchbruch gelang ihm mit der Rolle des Rupert Giles in der Kultserie "Buffy - Im Bann der Dämonen".

Diese Rolle verschaffte ihm weltweite Popularität und öffnete ihm Türen für weitere Projekte, wie etwa die Comedy-Serie "Little Britain". Head betonte, dass die Kombination dieser gegensätzlichen Rollen verhindert habe, dass er in eine Schublade gesteckt werde, was ihm eine große Auswahl an Angeboten ermöglichte. In späteren Jahren war er unter anderem in der Apple-TV-Serie "Ted Lasso" und im Netflix-Hit "Bridgerton" zu sehen. Seine Vielseitigkeit und sein Engagement wurden von Fans und Kollegen gleichermaßen geschätzt.

Während Fans weltweit um den beliebten Schauspieler trauern, verabschieden sich auch seine Co-Stars mit rührenden Worten. Sarah Michelle Gellar, seine "Buffy"-Co-Star, schreibt: "Sag Giles, ich hab's herausgefunden und ich bin okay. Nun, ich hab's nicht herausgefunden und ich bin nicht okay. Aber ich weiß, dass ich mich glücklich schätzen kann, weil ich dich kennenlernen durfte.

Danke an Emily und Daisy, die ihren Vater nicht nur mit mir, sondern mit der ganzen Welt geteilt haben.

" Joss Whedon, Schöpfer von "Buffy", äußerte: "Da ist eine Lücke in der Welt. Anthony Head ist von uns gegangen. Am 'Buffy'-Set war er stets eine unermüdlich freundliche und verlässliche Stütze und der beste Schauspieler in der Besetzung. Er war der Beste von uns allen.

Ich hatte das Glück, ihn gekannt und von ihm gelernt zu haben. Durch seine Gegenwart hat er die Welt zu einem besseren Ort gemacht. Danke, Tony, für alles, was du uns gegeben hast.

" Weitere Co-Stars wie James Marsters und David Boreanaz gedachten ihm mit persönlichen Erinnerungen. Marsters erinnerte sich an Head als stets lächelnden, gütigen Menschen, der ihn inspiriert habe. Boreanaz teilte ein Foto von einem gemeinsamen Tag in London und beschrieb ihn als geliebten Freund. Anthony Head hinterlässt ein Vermächtnis als vielseitiger und beliebter Schauspieler, dessen Arbeit Generationen von Fans beeinflusst hat.

Sein Tod markiert das Ende einer Ära für "Buffy"-Fans und die Film- und Serienwelt insgesamt. Neben seiner schauspielerischen Tätigkeit war er auch als Synchronsprecher tätig und lieh seine Stimme unter anderem in Videospielen. Sein Leben und Werk werden in Erinnerung bleiben





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