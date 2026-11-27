Anthony Ippolito verkörpert in "I Play Rocky" die junge Sylvester Stallone-Phase. Ein exklusiver Blick auf die authentische Verwandlung und das Leben des Schauspielers vor dem Durchbruch.

Der junge Schauspieler Anthony Ippolito, geboren 1997, hat in dem neuen Film " I Play Rocky" die herausfordernde Aufgabe übernommen, die frühe Lebensphase des Hollywood -Icons Sylvester Stallone zu porträtieren. Diese Produktion feiert das halbe Jahrhundert seit dem legendären Start des Box-Dramas und beginnt am 25. November in den Kinos mit den italienischen Wurzeln der Geschichte. Die Ähnlichkeit zwischen dem 27-jährigen Newcomer und dem heute 80 Jahre alten Stallone, als dieser 28 war, wird als verblüffend beschrieben. Ippolito verzichtet dabei vollständig auf digitale Effekte oder auffällige Masken, um die Identität des Charakters authentisch widerzuspiegeln.

Authentische Schauspielleistung ohne Maske

Eine der markantesten Szenen des Films verlangt von Ippolito, dass er, genau wie Stallone im Originalklassiker, mehrere rohe Eier auf einmal hinunterschluckt. Der Schauspieler bestätigte in einem Gespräch mit der BILD-Zeitung, dass dies keine Spezialeffekte oder Trick-Eier waren, sondern echt geschah. Er gab an, dass es etwas sei, woran man sich als Schauspieler unbedingt erinnern muss, da man von solchen Aufnahmen bewusst nicht zu viele produzieren möchte, um die körperliche Belastung im Zaum zu halten. Die Eier stellten jedoch nur einen kleinen Teil der gesamten Vorbereitung dar, die für eine der spektakulärsten Filmfiguren des Jahres erforderlich war.

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Intensive Vorbereitung auf die Rolle

Um die Ikone glaubhaft darzustellen, nutzte Ippolito etwa einen Monat vor Beginn der Dreharbeiten die Möglichkeit zu einem langen persönlichen Gespräch mit dem echten Sylvester Stallone. Der Hollywood-Held erläuterte, dass er den jungen Schauspieler als eine Version von sich selbst ansah, "nur ohne die ganzen Baustellen, die mein Körper heute hat". Ippolito erfuhr so Einblicke in die extrem schwierige, isolierte und dunkle Phase des Lebens von Stallone, bevor dieser zum Weltstar aufstieg. Ohne Geld, Freunde und eine klare Zukunft verfolgte Stallone damals den Traum, einen Film über einen Außenseiter zu drehen, der sich nach oben kämpft.

Umgang mit Geburtskomplikationen und Vorurteilen

Ein zentrales Thema der Gespräche war die Gesichtslähmung, die Sylvester Stallone infolge von Geburtskomplikationen sein ganzes Leben begleitet. Ippolito berichtete, dass Stallone während seiner gesamten Jugend darauf reduziert wurde und diese Erfahrung als brutal empfunden hat. Viele Leute in der frühen Phase seiner Karriere nahmen ihn vielleicht nicht ernst, da sein unverwechselbares Gesicht und seine besondere Stimme später erst zu seinen Markenzeichen wurden. Ippolito lernte jedoch, dass Stallone ein sehr intelligenter Mann und ein exzellenter Autor ist, was die Vorurteile widerlegte.

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Vom Kino-Platzanweiser zur Filmlegende

Der Film "I Play Rocky" erzählt die unglaubliche Geschichte hinter dem Mythos, der 1976 seinen Anfang nahm. Stallone erzählte Ippolito von seiner Zeit als Kino-Platzanweiser, die sich für ihn zu einer Art Filmschule entwickelte. Er schaute, lernte und schärfte in dieser Phase sein Schreibhandwerk, lange bevor seine Muskeln gefeiert wurden. Ippolito bemerkte Stallones enorme Ausdauer und Hingabe, die er auf sich nahm, um seine Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Diese Erfahrung half dem Darsteller, den inneren Antrieb der Figur zu verstehen.

Parallelen im Leben der Schauspieler

Die Geschichte des Films spiegelt nicht nur Stallones Weg wider, sondern auch die eigene Reise von Anthony Ippolito. Ähnlich wie der junge Stallone musste auch Ippolito erst um seine Chance kämpfen, nachdem er von dem Filmprojekt erfahren hatte und anfangs kein Vorspreentermin erhalten konnte. Er war bereits als Kind vor der Kamera gestanden und spielte 2015 in "Pixels" eine kleine Rolle. In der Paramount+-Serie "The Offer" verkörperte er zuvor bereits den jungen Schauspieler in der Entstehungsgeschichte von "Der Pate". Die Aneignung der Gestik, Stimme und des Walks von Stallone, inklusive des Trainings, mit der linken Hand zu schreiben, markiert eine bemerkenswerte Leistung ohne technische Hilfestellungen.