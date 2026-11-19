Boxer Anthony Joshua (37) ist am 14. November nicht bei der Geburt seiner zweiten Tochter dabei. Grund ist das schwere Duell gegen Tyson Fury am 11. Dezember in Cardiff.

Der britische Schwergewichtsbox-Star Anthony Joshua (37) hat seinen ersten Moment als Vater verpasst. Seine Tochter erblickte am 14. November das Licht der Welt, doch Joshua befand sich zu diesem Zeitpunkt in einer abgelegenen Trainingsumgebung. Die Geburt von Nicole Osbourne liegt nur wenige Tage zurück, was für den ehemaligen Weltmeister eine emotionale Zerrissenheit zwischen Beruf und Familie bedeutet. Er ist nun zum zweiten Mal Vater, nachdem bereits sein elfjähriger Sohn JJ auf der Welt ist. Der fehlende persönliche Kontakt zu seinem neugeborebenen Kind wird ihn jedoch vorerst nur virtuell begleiten.

Priorität liegt auf dem Kampf gegen Fury

Der fundamentale Grund für die Abwesenheit von Anthony Joshua bei der Entbindung ist der unmittelbar bevorstehende Mega-Boxkampf gegen Tyson Fury (38). Dieses historische Duell findet am 11. Dezember im Principality Stadium in Cardiff statt. Für Joshua hat die intensive Vorbereitung auf dieses Einzelereignis absolute Priorität im aktuellen Trainingsalltag. Er trainiert derzeit hart in einem Camp in Marbella, Spanien, um physisch und mental auf den Gegner vorbereitet zu sein. Die Logik hinter dieser Entscheidung ist für den Profi klar: Der Kampf ist eine vertraglich und historisch bindende Verpflichtung, die nicht verschoben werden kann.

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Joshua erklärt Situation gegenüber Medien

In einem Interview mit der britischen Tageszeitung The Sun gab Joshua detailliert Auskunft über seine Motivation und die daraus resultierende Distanz zur Familie. Er betonte, dass er seit neun Monaten über den Termin des Kampfes und die damit verbundene Trainingsphase im Klaren war. Diese lange Vorlaufzeit habe es ihm ermöglicht, sich auf die Verpflichtung einzustellen, auch wenn die Konsequenz schmerzt. Joshua bezeichnet sich selbst als im Dienst befindend und auf einer spezifischen Mission. Er ist sich bewusst, dass er diese wichtige Phase verpasst, versichert aber, dass es in Zukunft noch unzählige Geburtstage geben wird, bei denen er physisch anwesend sein wird.

Emotionale Belastung und der Verlust von Freunden

Die Situation ist für den 37-Jährigen nicht nur durch die räumliche Trennung belastet, sondern wird durch schwerwiegende persönliche Tragödien der Vergangenheit verstärkt. Ende Dezember 2025 war Anthony Joshua in einen tödlichen Autounfall verwickelt, bei dem er selbst überlebte. Allerdings forderte der Unfall das Leben seiner zwei engen Freunde und Teammitglieder Latif Ayodele sowie Sina Ghami. Dieser massive psychische Druck hat die Bedeutung der neuen Geburt für Joshua exponentiell steigen lassen. Er sieht seine neugeborene Tochter als großen Segen und als positiven Gegenpol zu den dunklen Zeiten des vergangenen Jahres. Das Wissen, dass seine Tochter sich in guten Händen bei Nicole Osbourne und ihrer Familie befindet, bietet ihm jedoch eine gewisse emotionale Stabilität während der Trainingsphase.

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Planung des ersten persönlichen Treffens

Obwohl der direkte Blick auf das Kind im Kreißsaal fehlt, hat Joshua bereits konkrete Pläne für das erste persönliche Treffen mit seiner Tochter. Er erwartet den Moment, in dem er sein Baby endlich auf den Arm nehmen kann, zwischen dem 12. und 13. Dezember. In diesen wenigen Tagen will er nachholen, was er in der Geburtstagsnacht versäumt hat. Ihm ist es wichtig, sein Kind in den Schlaf wiegen zu können und sicherzustellen, dass sie seine Stimme und den rhythmischen Herzschlag ihres Vaters spürt. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt ihm lediglich die moderne Technologie als Brücke zur Familie. Über Videoanrufe pflegt er den Kontakt, was ihm zumindest visuelle Eindrücke von der Entwicklung seiner Tochter ermöglicht. Dieser hybride Ansatz aus digitaler Teilnahme und später physischer Präsenz definiert seine aktuelle Rolle als Vater.

Spannungsaufbau vor dem Dezember-Höhepunkt

Die kommenden Wochen stehen im Zeichen der letzten Preparationsphase für das Ereignis in Cardiff. Der Kampf gegen Tyson Fury gilt als eine der größten Herausforderungen im aktuellen Boxgeschehen, da beide Athleten über vergangene Titelkämpfe verbunden sind. Joshua nutzt die Abwesenheit von familiären Ablenkungen, um sich vollständig auf die taktische und körperliche Spitzenform zu konzentrieren. Die Kombination aus der Freude über das neue Familienmitglied und dem Stress des großen Aufeinandertreffens prägt seine aktuelle Lebensrealität. Nach dem 11. Dezember wird sich der Fokus schnell wieder auf die private Ebene verlagern, sobald der Ringstaub von Cardiff abgeklopft ist. Bis dahin ist Disziplin die oberste Devise.