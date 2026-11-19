Anthony Joshua verpasste die Geburt seiner zweiten Tochter. Er trainiert in Spanien für den Kampf gegen Tyson Fury am 11. Dezember in Cardiff und trifft das Kind erst danach.

Der britische Superstar Anthony Joshua hat zum zweiten Mal ein Kind gezeugt, ohne seine neugeborene Tochter bisher persönlich kennengelernt zu haben. Der 37-jährige Boxweltmeister steht mitten in der intensiven Vorbereitung auf seinen Mega-Kampf gegen Tyson Fury. Daher verpasste er die Geburt seiner Tochter, die am 14. November auf die Welt kam, obwohl er seit neun Monaten von der Schwangerschaft seiner Partnerin wusste.

Absprache im Trainingslager in Spanien

Anthony Joshua befindet sich aktuell in einem Trainingslager in der spanischen Stadt Marbella. Er bereitet sich dort auf das bedeutende Duell vor, das am 11. Dezember im Principality Stadium in Cardiff stattfinden wird. Für Joshua war es eine bewusste Entscheidung, sich während dieser kritischen Phase ausschließlich auf das Training zu konzentrieren. Er verließ sein Zuhause in England, um in Spanien zu bleiben, wo er isoliert von Ablenkungen arbeitet. Seine Partnerin Nicole Osbourne und die Familie blieben in England zurück, um das Baby zu empfangen.

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Josua erklärt seine Prioritäten vor dem Duell

Joshua erklärte im Interview mit der britischen Zeitung The Sun, dass er sich gerade im Dienst befinde. Er betonte, dass das Team auf einer Mission sei und er sich dieser Verpflichtung bereits vor neun Monaten gestellt habe. Für den 37-Jährigen war klar, dass er diese Absprache nicht ändern könne. Er möchte seine Tochter wahrscheinlich am 12. oder 13. Dezember das erste Mal in den Armen halten. In dieser Zeit nach dem Kampf wird er die Kleine in den Schlaf wiegen und ihr seinen Herzschlag spüren lassen. Die Mutter der beiden Kinder, Nicole Osbourne, kümmert sich derzeit um die kleine Tochter.

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Schweres Vorjahr und neuer Lebensabschnitt

Der 37-Jährige blickt auf ein sehr schwieriges Jahr zurück. Ende Dezember 2025 überlebte er einen schweren Autounfall, bei dem zwei enge Freunde und Teammitglieder, Latif Ayodele und Sina Ghami, ums Leben kamen. Dieser tragische Verlust prägte ihn tief. Die Geburt seiner Tochter bezeichnet er daraufhin als großen Segen in seinem Leben. Er wollte bewusst etwas Positives in seine Existenz holen. Zudem ist er froh, dass sein elfjähriger Sohn JJ nun mit einem Geschwisterkind aufwächst. Joshua bedauert den verpassten Moment, ist sich aber sicher, dass seine Tochter bei ihrer Mutter und der Familie bestens aufgehoben ist.

Vorbereitung auf den Titelkampf in Cardiff

Der Kampf gegen Tyson Fury findet am 11. Dezember im Principality Stadium in Cardiff statt. Beide ehemalige Schwergewichts-Weltmeister stehen vor einem bedeutenden Duell. Anthony Joshua hat 37 Jahre auf dem Buckel, während Tyson Fury 38 Jahre alt ist. Die Vorbereitung in Marbella soll ihm helfen, sich physisch und mental optimal auf diesen Auftritt einzustellen. Joshua wird sich bis zum Kampf in Spanien aufhalten und die direkte Nähe zur Familie missen. Nach dem Ende des Events wird er schnellstmöglich zu seiner Familie zurückkehren, um seine Tochter erstmals persönlich kennenzulernen.