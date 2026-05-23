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Anthony Joshua vs. Tyson Fury: Live-Übertragung ohne Aufpreis für 300 Millionen Abonnenten weltweit, Wembley-Stadion als möglicher Standort

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Anthony Joshua vs. Tyson Fury: Live-Übertragung ohne Aufpreis für 300 Millionen Abonnenten weltweit, Wembley-Stadion als möglicher Standort
Anthony JoshuaTyson FuryLive-Übertragung
📆23/05/2026 13:00:00
📰SPORTBILD
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Der Kampf zwischen Anthony Joshua und Tyson Fury wird live und ohne Aufpreis für alle 300 Millionen Abonnenten weltweit übertragen. Der Promoter Eddie Hearn bevorzugt Großbritannien als Standort, lässt aber auch Übersee-Optionen offen. Neben Wembley sind Amerika und Saudi-Arabien weiter im Gespräch.

Der Kampf zwischen Anthony Joshua und Tyson Fury wird live und ohne Aufpreis für alle 300 Millionen Abonnenten weltweit übertragen. Der Promoter Eddie Hearn bevorzugt Großbritannien als Standort, lässt aber auch Übersee-Optionen offen.

Neben Wembley sind Amerika und Saudi-Arabien weiter im Gespräch. Anthony Joshua bereitet sich nach längerer Pause auf den Showdown vor. Er bestritt keinen Kampf seit seinem K.o. -Sieg gegen Jake Paul im Dezember und musste aufgrund eines Autounfalls und des Todes eines engen Freundes pausieren.

Anthony Joshua kündigte an, Tyson Fury garantiert ausknöcheln zu lassen und dass er kein Kinn hat und es treffen wird, weil er schneller ist und der bessere Boxer ist

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Anthony Joshua Tyson Fury Live-Übertragung Wembley-Stadion Deutschland Amerika Saudi-Arabien

 

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