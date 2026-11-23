Anthony Mackie erwartet eine Trilogie als neuer Captain America. Trotz enttäuschender Einspielergebnisse von 415 Millionen US-Dollar für Brave New World fordert er drei Filme.

Anthony Mackie hat seine Ambitionen für die Rolle des Sam Wilson im Marvel Cinematic Universe klar definiert. Der 48-jährige Schauspieler fordert öffentlich, dass seine Figur als neuer Captain America eine vollständige Trilogie verdient. Diese Forderung stellt er trotz der bekannten Herausforderungen dar, die mit der Popularität einer so dominanten Franchise wie der Marvel Studios verbunden sind.

In einer aktuellen Diskussion betonte Mackie seine Überzeugung, dass jeder Charakter im Universum das Recht auf drei Filme hat. Er vergleicht dies mit etablierten Helden, die bereits Solotrilogien oder sogar Quartette hinter sich haben. Für ihn ist es eine Frage der narrativen Gerechtigkeit und der künstlerischen Tiefe, die die Figur verdient.

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Der Fokus liegt dabei stark auf der Figur Sam Wilson, die von Mackie verkörpert wird. Seit seiner Übernahme der Kappe und des Schilde nach der Ära von Chris Evans als Steve Rogers hat sich die Dynamik verändert. Mackie sieht in der Rolle nicht nur einen Nachfolger, sondern eine eigenständige Narrative-Entwicklung, die durch mehr Kinovorführungen vollständig ausgelotet werden muss.

Marktanalyse zu Brave New World

Die aktuelle kommerzielle Performance von Captain America: Brave New World liefert den notwendigen Kontext für diese Forderungen. Weltweit wurden mit dem Film insgesamt 415 Millionen US-Dollar eingespielt. Diese Summe wird allgemein als enttäuschend bewertet, insbesondere im Vergleich zu früheren Erfolgen der Serie und anderen großen Event-Filmen des Studios.

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Die Produktionskosten wurden offiziell mit 180 Millionen US-Dollar angegeben. Allerdings gehen inoffizielle Schätzungen von einem Budget von bis zu 375 Millionen US-Dollar aus, wobei Marketingkosten noch nicht eingerechnet sind. Diese Diskrepanz zwischen Offiziellem und Inoffiziellem verdeutlicht die hohen Erwartungen und Risiken, die mit modernen Superhelden-Filmen verbunden sind.

Narrative Entwicklung von Sam Wilson

Die Rolle des Sam Wilson hat sich seit seiner Einführung stark gewandelt. Zuerst trat er als Falcon an der Seite von Steve Rogers auf, bevor er die Verantwortung als Captain America übernahm. Diese Evolution vom Partner zum alleinigen Protagonisten ist zentral für die Story von Anthony Mackie.

Mackie argumentiert, dass die Geschichte des Sam Wilson noch nicht an ihrem Ende angelangt ist. Durch die Produktion von zwei weiteren Filmen könnte die Charakterentwicklung vertieft werden. Dies würde den Fans ermöglichen, die Transformation und die politischen sowie persönlichen Implikationen der Rolle vollständig zu verfolgen.

Zukünftige Perspektiven im MCU

Die Rückkehr von Chris Evans in Avengers: Doomsday als Steve Rogers stellt eine neue Herausforderung dar. Diese Entscheidung wirft Fragen zur Zukunft von Anthony Mackies Version der Figur auf. Fans und Analysten diskutieren, ob das Comeback von Evans eine einmalige Ausnahme bleibt oder die Ära von Sam Wilson verkürzt.

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Falls Chris Evans längerfristig im Spiel bleibt, könnten sich die Chancen für Captain America 5 mit Anthony Mackie verringern. Dennoch besteht die Hoffnung, dass die Storylines der beiden Figuren parallel oder koordiniert verlaufen können. Die Fans sind gespannt, wie die Marvel Studios diese komplexe Situation handhaben werden, um beide Versionen des Icon zu integrieren.