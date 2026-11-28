Anthony Mackie pocht auf drei Filme für seine Rolle als Captain America. Trotz enttäuschender Kassenzahlen von Brave New World bleibt der Schauspieller optimistisch.

Anthony Mackie hat öffentlich erklärt, dass jeder Marvel-Charakter, inklusive seiner Rolle als Sam Wilson alias Captain America, Anspruch auf eine Trilogie hat. Der 48-Jährige betonte kürzlich während eines Interviews, dass er persönlich an zwei weiteren Filmen teilnehmen möchte, um die Entwicklung seiner Figur vollständig abzuschließen.

Forderung nach einer dreiteiligen Filmreihe

Der Schauspieler gab diese Forderungen im Rahmen der Promotion zu seiner neuen Serie an den Moderator Josh Horowitz weiter. Er vertrat dabei die klare Position, dass die etablierte Regel in Hollywood gilt, wonach jede Figur drei Filme verdient. Diese Aussage macht deutlich, dass Mackie nicht mit nur einem Solofilm als Captain America zufrieden ist, sondern eine längere narrative Laufbahn für seinen Charakter einfordert.

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Er wollte dabei insbesondere sehen, wie diese Figur ihre Geschichte zu Ende schreibt. Für den Zuschauer bedeutet dies, dass der Schauspieler tiefere Geschichten und mehr Entwicklung für Sam Wilson sehen will, als dies in einem einzigen Film möglich wäre. Die Forderung ist also nicht nur ein Wunsch nach mehr Bildschirmzeit, sondern ein Bedürfnis nach vollständiger Charaktererschöpfung.

Kassenentschäigung und Produktionsbudgets

Diese ambitionierten Pläne stehen jedoch im Kontrast zu den aktuellen wirtschaftlichen Realitäten. Der jüngste Film Captain America: Brave New World spielte weltweit nur 415 Millionen US-Dollar ein. Dieses Ergebnis wird allgemein als enttäuschend eingestuft, insbesondere wenn man die finanziellen Aspekte des Projekts betrachtet.

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Laut offiziellen Angaben beliefen sich die Produktionskosten auf 180 Millionen US-Dollar. Inoffiziell gehen jedoch verschiedene Quellen von einem Budget von bis zu 375 Millionen US-Dollar aus. Diese Summe umfasst ausschließlich die Herstellungskosten und lässt die erheblichen Marketingausgaben außen vor, die üblicherweise noch einmal beträchtliche Teile des Budgets verschlingen.

Kontroverse um die Rückkehr von Chris Evans

In dem besagten Film etablierte Mackies Sam Wilson endgültig als neuer Captain America. Dies geschah nach seiner langen Zeit als Falcon, in der er an der Seite von Chris Evans' Steve Rogers für das Gute gekämpft hatte. Die Übergabe des Mantels war ein zentrales Element der Erzählung im Marvel Cinematic Universe.

Die Zukunft dieser Entwicklung wird nun durch die Ankündigung von Avengers: Doomsday beeinflusst. Chris Evans kehrt in diesem Projekt als Captain America zurück. Diese Entwicklung stellt die berechtigte Frage, ob Evans' Comeback eine einmalige Ausnahme bleiben wird oder ob dies die langfristige Perspektive für Mackie beeinträchtigt.

Zukünftige Perspektiven in der MCU

Falls Evans' Rückkehr als feste Größe in der Rolle bestätigt wird, dürften die Chancen auf einen fünften Captain America-Film mit Anthony Mackie eher gering ausfallen. Dies würde bedeuten, dass die Forderung nach einer dritten Fortsetzung auf kurz oder lang nicht erfüllt werden kann.

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Die Situation zeigt die Komplexität innerhalb der Marvel-Studios. Während Schauspieler wie Mackie nach künstlerischer Vollendung und langer Laufbahn streben, müssen Studios wie Marvel Studios wirtschaftliche Risiken und narrativen Fokus neu abwägen. Die nächsten Projekte werden zeigen, welche Richtung man einschlägt.