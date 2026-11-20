Anthony Mackie setzt sich für einen dritten Captain America Film ein. Der Schauspieler argumentiert, dass jede Figur drei Filme verdient, um die Geschichte vollständig abzuschließen.

Anthony Mackie hat seine Ambitionen für die Zukunft seiner Rolle im Marvel Cinematic Universe klar dargelegt. Der 48-jährige Schauspieler fordert aktiv, dass der Charakter Sam Wilson als neuer Captain America mindestens drei eigene Filme erhält. Diese Forderung äußerte er kürzlich während eines Auftritts im Rahmen der Promotion zu seiner neuen Serie, wo er auf die strukturelle Bedeutung von Trilogien in Superhelden-Franchises hinwies.

Die Dreifach-Regel der Superhelden Narrative

Mackie vertritt die klare Ansicht, dass jeder etablierte Marvel-Charakter Anspruch auf ein volles Narrativ hat, das sich über drei Filme erstreckt. Er betonte in seinem Interview, dass diese dreiteilige Struktur notwendig sei, um die Entwicklung einer Figur umfassend und befriedigend abzubilden. Sein Ziel ist es, an zwei weiteren Filmen mitzuwirken, nachdem der erste Teil bereits veröffentlicht wurde. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Geschichte von Sam Wilson bis zum logischen Ende geführt wird, ohne vorzeitige Abschlüsse.

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Diese Haltung steht im Einklang mit der erfolgreichen Vergangenheit der Marvel Studios. Nur wenige Figuren in der Comic-Vorlage haben das Privileg, eine ganze Trilogie zu besitzen. Zu den wenigen Namen, die sich auf eine dreiteilige Saga berufen können, zählen Iron Man, Ant-Man und Captain America in seiner klassischen Besetzung. Darüber hinaus sind Thor und Spider-Man sogar noch erfolgreicher, da sie jeweils vier eigene Solofilme verzeichnen können. Die bloße Anzahl an verfügbaren Figuren in der Comic-Welt macht es für einen Star bereits zu einem Verdienst, überhaupt einen eigenen Film zu erhalten, doch Mackie strebt nach mehr Tiefe.

Historischer Kontext und finanzielle Realitäten

Die Position von Sam Wilson als Nachfolger von Steve Rogers wurde im letzten Solofilm etabliert, nachdem der ursprüngliche Captain America, gespielt von Chris Evans, die Bühne verließ. Zuvor kämpfte Sam Wilson alias Falcon bereits an der Seite von Rogers für das Gute. Dies schuf eine narrative Brücke, die nun die Basis für die zukünftigen Projekte bildet. Dennoch gibt es finanzielle Hürden, die bei der Planung weiterer Filme berücksichtigt werden müssen. Der bisherige Film, der Wilson als Captain America einführt, spielte an den weltweiten Kinokassen 415 Millionen US-Dollar ein.

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Dieses Ergebnis wird oft als enttäuschend im Vergleich zu früheren Blockbustern betrachtet. Die offiziellen Produktionskosten beliefen sich auf 180 Millionen US-Dollar. Inoffizielle Berichte deuten jedoch darauf hin, dass die tatsächlichen Kosten bis zu 375 Millionen US-Dollar betragen haben könnten, wobei die Marketingkosten hierfür noch nicht einmal eingerechnet sind. Diese hohe finanzielle Belastung führt bei Studios dazu, die Rentabilität neuer Projekte sehr genau zu prüfen, was die Chance auf eine Fortsetzung beeinflusst.

Auswirkungen auf die Zukunft der MCU

Die aktuellen Entwicklungen in der Marvel Cinematic Universe könnten die Pläne für einen dritten Film mit Anthony Mackie erschweren. Mit der Ankündigung der Rückkehr von Chris Evans als Captain America in den Film Avengers Doomsday stellt sich die Frage, ob dies eine einmalige Erscheinung bleibt oder die Tür für alte Narrative öffnet. Falls Evans' Comeback nicht als einmalige Gastauftritt gewertet wird, verschlechtern sich die Chancen für einen Captain America fünf Film für Mackie erheblich.

Trotz dieser Unsicherheiten bleibt Mackie optimistisch und fokussiert sich auf die narrative Notwendigkeit seiner Rolle. Er argumentiert, dass die Zuschauer den Abschluss der Reise von Sam Wilson verdienen. Seine Forderung nach einem dritten Teil ist somit nicht nur ein Wunsch nach Ruhm, sondern ein Plädoyer für eine konsequente Geschichtenführung. Die Zukunft seiner Rolle hängt nun davon ab, wie Marvel Studios die Balance zwischen der Rückkehr alter Ikonen und der Entwicklung neuer Charaktere in ihren Plänen für das nächste Jahrzehnt gewichtet. Bis eine offizielle Bestätigung vorliegt, bleibt die Trilogie von Anthony Mackie ein Wunschtraum der Fans.