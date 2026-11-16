Anthony Mackie wünscht sich eine dritte Solo-Produktion für seinen Marvel-Charakter Sam Wilson und argumentiert, dass jeder Held drei Filme verdient, um seine Geschichte vollständig abzuschließen.

Der Schauspieler Anthony Mackie hat öffentlich gefordert, dass sein Marvel-Charakter Sam Wilson für einen dritten Solofilm verdient ist. Der 48-Jährige äußerte diese Forderung während eines Interviews, in dem er über die Zukunft der Figuren im Marvel Cinematic Universe diskutierte und betonte, dass die etablierte Dreiteilung für jeden Superhelden gelten sollte.

Dreifach-Strategie für Marvel-Helden als Standard

Anthony Mackie vertritt die klare Auffassung, dass jeder Charakter im MCU mindestens drei Filme benötigt, um eine vollständige narrative Reise durchlaufen zu können. Diese Sichtweise steht im Kontrast zu einigen früheren Produktionen, die nur zwei Teile umfassten oder den Fokus stärker auf Ensembles legten. Mackie sieht in der dritten Folge die Möglichkeit, die Entwicklung des Protagonisten abzurunden und die Storylines zufriedenstellend zu beenden.

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Er erklärte gegenüber dem Moderator Josh Howowitz, dass er sich sehr darauf freuen würde, an zwei weiteren Produktionen mitzuwirken. Das Ziel besteht darin, zu verfolgen, wie sich Sam Wilson als neuer Captain America weiterentwickelt und seine spezifische Geschichte bis zum natürlichen Ende führt. Dies unterstreicht Mackies Engagement für die Tiefe und Komplexität der Figur, über die bloße Action-Szenen hinaus.

Finanzielle Rahmenbedingungen und vorherige Erfolge

Die aktuellen Debatten um die Zukunft von Sam Wilson stehen im Schatten früherer finanzieller Ergebnisse innerhalb der Marke. Der Film, in dem Mackies Charakter offiziell als neuer Captain America etabliert wurde, verzeichnete weltweit Einspielergebnisse in Höhe von 415 Millionen US-Dollar. Diese Summe wird oft als enttäuschend im Vergleich zu den Erwartungen an ein Franchise der Größe Marvel eingestuft, da die Produktionskosten offiziell bei 180 Millionen US-Dollar liegen.

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Es gibt jedoch inoffizielle Berichte, die von höheren Produktionskosten von bis zu 375 Millionen US-Dollar ausgehen. Diese Zahlen beinhalten noch nicht die Kosten für Marketing und Vertrieb. Die Differenz zwischen den Einnahmen und den potenziell realen Gesamtkosten verdeutlicht die hohen Risiken, die mit modernen Blockbustern verbunden sind. Sam Wilson hatte zuvor als Falcon an der Seite von Chris Evans' Steve Rogers für das Gute gekämpft, bevor er das Amt übernahm.

Einfluss von Comebacks auf die Solo-Pläne

Die Frage nach der Zukunft von Sam Wilson wird aktuell durch die Rückkehr von Chris Evans als Captain America in der Produktion "Avengers: Doomsday" erschwert. Diese Entwicklung hat zu berechtigten Spekulationen geführt, ob das Comeback des Original-Schauspielers eine einmalige Ausnahme bleiben wird oder ob dies die Türen für weitere Solo-Projekte mit Anthony Mackie verschließt.

Falls Chris Evans nicht nur für diesen einen Auftritt zurückkehrt, dürften die Chancen auf einen fünften Film mit Anthony Mackie in der Hauptrolle eher gering ausfallen. Die Priorität der Studios könnte sich dann wieder auf etablierte Ikonen wie Evans verlagern. Dennoch beharrt Mackie auf dem Wert, den eine abgeschlossene Trilogie für die Charaktertiefe und die Langzeitbindung des Publikums hat.

Vergleich mit anderen Franchises der Marke

Nur wenige Figuren im Marvel-Universum dürfen sich über eine solch umfangreiche Anzahl an Solofilmen freuen. Neben Iron Man, Ant-Man und Captain America profitieren auch Thor und Spider-Man von einer Vierer-Serie. Diese Statistiken zeigen, dass es in der Regel eine gewisse Menge an Geschichten gibt, die ein Publikum erwarten kann, bevor ein Franchise als abgeschlossen gilt oder neu gestartet wird.

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Die schiere Zahl an Figuren, die im MCU vorhanden sind, macht es für einen Star bereits zu einem besonderen Privileg, überhaupt einen eigenen Film zu erhalten. Dennoch bleibt der Anspruch der Schauspieler hoch, die narrative Freiheit zu nutzen, die eine dritte Produktion bietet. Anthony Mackies Forderung zielt darauf ab, diese Lücke zwischen Erwartungshaltung und tatsächlicher Produktion zu schließen, um den Charakter angemessen zu ehren.