Die Anthropic-Aktie verliert nach dem historischen Börsengang massiv an Wert. Investoren rechnen mit hohen Verlusten trotz riesiger Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur.

Die Aktie des KI-Unternehmens Anthropic erlebt einen drastischen Kursverfall wenige Tage nach ihrem spektakulären Börsengang. Der Höhenflug des Unternehmens, das als einer der führenden Konkurrenten im Bereich der künstlichen Intelligenz gilt, ist bereits wieder beendet. Die Papiere des Unternehmens liegen aktuell wieder unter dem offiziellen Ausgabepreis, was Enttäuschung bei den Anlegern auslöst.

Kurseinbruch unter den Ausgabepreis von 83 Dollar

Anthropic verlor am Handelstag mehr als acht Prozent seines Wertes und rutschte dabei auf einen Kurs von rund 80 Dollar pro Aktie ab. Der offizielle Ausgabepreis, den das Unternehmen am Donnerstag für eine einzelne Aktie festgelegt hatte, lag bei 83 Dollar. Trotz des aktuellen Verfalls handelt es sich um ein historisches Ereignis im Finanzsektor. Mit einem gesamten Erlös von 107,3 Milliarden Dollar legte Anthropic den bis dato größten Börsengang aller Zeiten vor.

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Überzeichnung und massive Kapitalexpanansion

Die Nachfrage nach den Aktien war während der Platzierung gewaltig und lag deutlich über der ursprünglichen Spanne von 70 bis 78 Dollar. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, brachte Anthropic 150 Millionen Aktien mehr auf den Markt als ursprünglich geplant war. Dieser Schritt ermöglichte dem Unternehmen, die Kasse klingen zu lassen, schuf aber auch eine erhöhte Anzahl an handelbaren Aktien, die den Preis unter Druck setzen kann.

Erster Handelsstart mit 34 Prozent Plus

Zum Handelsstart schien die Euphorie der Börse grenzenlos zu sein. Der erste gehandelte Kurs betrug satte 111,50 Dollar, was einem Plus von 34 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis entspricht. Allerdings ging der Aktie danach zunehmend die Luft aus. Zum offiziellen Handelsschluss standen noch 97,17 Dollar auf der Kurstafel. Dies bedeutete immerhin noch ein Plus von gut 17 Prozent, doch die anfängliche Dynamik war bereits verflogen.

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Tech-Sektor unter Druck wegen Investitionskosten

Am darauffolgenden Montag gab es zunächst neuen Rückenwind für Technologie-Aktien. Auslöser war die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, den CEO von Nvidia, Jensen Huang, an die Spitze des Chip-Riesen Nvidia zu berufen. Diese Maßnahme sorgte kurzfristig für positive Impulse. Doch schon am Dienstag war die Börsenstimmung erneut im Keller, da die grundlegenden Sorgen der Investoren weiterhin bestehen.

Skaleneffekte bei 900 Milliarden Dollar Ausgaben

Statt Zukunftsfantasien bestimmen nun massive Sorgen den Markt. Die zentrale Frage lautet, ob die gigantischen Investitionen in Rechenzentren jemals wieder eingespielt werden können. Allein Anthropic kalkuliert für die kommenden Jahre mit Ausgaben von fast 900 Milliarden Dollar für Rechenleistung. Diese Dimensionen sind gewaltig und belasten die langfristige Profitabilitätserwartung der Unternehmen erheblich.

Rasantes Wachstum bei hohen Verlusten

Für die Anleger von Anthropic bleibt die Aktie vor allem eine Wette auf die langfristige Zukunft der Technologie. Das operative Geschäft des Unternehmens wächst zwar rasant und zeigt großes Potenzial im KI-Sektor. Doch bislang stehen vor allem hohe Verluste zu Buche, die die Bewertungen der neuen Aktie belasten und zu den aktuellen Kursverlusten beitragen.