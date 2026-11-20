Die Anthropic-Aktie bricht nach dem Börsenstart ein. Der KI-Entwickler verliert Milliarden an Wert, während Anleger die Rendite der riesigen Investitionen hinter Claude hinterfragen.

Die anfängliche Euphorie um den Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic ist bereits nach einem Tag verflogen. Am Freitag geriet die Aktie des Unternehmens unter erheblichen Druck, nachdem sie im vorbörslichen US-Handel zeitweise mehr als zehn Prozent an Wert eingebüßt hatte. Damit verschwanden die meisten anfänglichen Kursgewinne sofort wieder, was auf eine schnelle Ernüchterung der Anleger auf dem Markt hindeutet.

Kursschwankungen nach IPO-Start

Beim Handelsstart am Donnerstag wurde Anthropic noch mit rund zwei Billionen Dollar bewertet. Der erste offizielle Börsenkurs lag bei 111,50 Dollar, was einer Steigerung von rund 34 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis von 83 Dollar entsprach. Bis zum Handelsschluss am selben Tag hatte sich der Aufschlag jedoch bereits auf nur noch 17 Prozent reduziert. Am Freitag fiel der Kurs vorbörslich zeitweise auf 87,41 Dollar. Dieser Pegel entspricht einem Minus von gut 21 Prozent seit der ersten Notierung.

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Der rapide Kursrutsch hat massive finanzielle Auswirkungen auf die Bewertung des Unternehmens. Rechnerisch hat Anthropic seit dem Start rund 430 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren. Diese Verluste beziehen sich nicht nur auf frei handelbare Aktien, sondern werden auch um Aktien erweitert, die etwa durch Mitarbeiteroptionen noch zum Gesamtbestand hinzukommen könnten. Es handelt sich dabei um eine Wertminderung und nicht um tatsächlich abgeflossenes Kapital.

Wettbewerbsdruck und Investitionskosten

Anleger hinterfragen zunehmend die langfristige Rentabilität der gigantischen Investitionen in die künstliche Intelligenz. Anthropic verzeichnet zwar ein rasantes Wachstum, benötigt jedoch enorme Rechenleistung, die extrem kostspielig ist. Analysten von Goldman Sachs gehen laut Bloomberg davon aus, dass erst ab dem Jahr 2030 nach laufenden Ausgaben und Investitionen Überschüsse erwartet werden können. Dieser lange Zeithorizont verschärft die Unsicherheit auf dem Markt.

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Zusätzlich verschärft sich der harte Wettbewerb mit anderen großen Player wie OpenAI und Google. Hinzu kommt der Druck durch günstigere alternative Modelle auf dem Markt. Diese Kombination aus hohen Betriebskosten und intensiver Konkurrenz sorgt für eine kritische Haltung bei den Investoren, die möglicherweise eine zu optimistische Bewertung des IPOs korrigieren wollen.

Vergleich und weitere Entwicklungen

Ein ähnlicher Stimmungsumschwung ist bereits von anderen Tech-Unternehmen bekannt. Beispielsweise erlebte SpaceX nach dem gefeierten Börsengang im Juni, dass die Aktie Wochen später sogar unter ihren Ausgabepreis fiel. Bei Anthropic tritt die Ernüchterung jedoch deutlich früher ein als in diesem Vergleichsfall. Ob der Verkaufsdruck am Markt anhalten wird, wird sich nach dem regulären US-Börsenstart um 15.30 Uhr deutscher Zeit zeigen.

Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass der Markt bei KI-Unternehmen vorsichtiger mit Bewertungen umgeht als noch vor wenigen Wochen. Die hohe Marktkapitalisierung von zwei Billionen Dollar, die beim Start erreicht wurde, muss nun durch nachweisbare Gewinne und Marktanteile gerechtfertigt werden. Die nächsten Handelstage werden entscheidend sein, um zu sehen, ob sich der Kurs stabilisiert oder weitere Einbußen zu verzeichnen sind.