Anthropic geht an die Börse und sammelt 81,3 Milliarden Dollar ein. Mitarbeiter profitieren von Millionen-Gewinnen durch niedrige Einstandspreise bei 83 Dollar Aktienkurs.

Der KI-Herausgeber Anthropic tritt heute an die Börse und sammelt dabei eine rekordverdächtige Summe ein. Das Unternehmen, das für die Entwicklung der Sprachmodelle hinter der KI Claude verantwortlich ist, hat den Ausgabepreis seiner Aktien auf 83 Dollar festgelegt. Insgesamt werden rund 980 Millionen Wertpapiere ausgegeben, wodurch Anthropic etwa 81,3 Milliarden Dollar Kapital von Anlegern einsammelt.

Millionäre durch frühe Aktienoptionen

Rund 2800 aktuelle sowie ehemalige Angestellte von Anthropic werden durch diesen Börsengang zu Millionären. Modellbasierte Schätzungen der Handelsplattform Hill sowie des Forschungsunternehmens Sacra zeigen, dass bei 598 Mitarbeitenden sogar die 100-Millionen-Dollar-Marke geknackt wird. Dabei spielt die Hierarchieebene innerhalb des Unternehmens eine untergeordnete Rolle für den finanziellen Erfolg.

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Andrew Benson, der CEO von Hill, erklärt, dass frühe Mitarbeiter in niedrigen Positionen oft finanziell besser dastehen als spätere Einstiege in Führungsetagen. Dies liegt an den Aktienoptionen, die zu einem extrem günstigen Preis gewährt wurden. Laut dem Börsenprospekt von Anthropic lag der durchschnittliche Kaufpreis für Mitarbeiter bis Ende 2023 bei nur 52 Cent pro Aktie.

Strategische Vergütung für Fachkräfte

Das Beteiligungsprogramm dient Anthropic nicht nur der finanziellen Absicherung, sondern ist ein zentrales Instrument zur Gewinnung von Spitzenkräften. Selbst für eine Assistenzposition im Geschäftsführungsbereich wurden in Stellenanzeigen Jahresgehälter zwischen 140.000 und 190.000 Dollar geboten. Dabei wurde explizit darauf hingewiesen, dass die Beteiligungen neben dem Grundgehalt einen wesentlichen Bestandteil der Gesamtvergütung ausmachen.

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Auch 2024 blieb der Einstandspreis für Mitarbeiter mit 1,30 Dollar deutlich unter dem heutigen Marktwert. Der jetzt für den freien Handel festgelegte Kurs von 83 Dollar stellt ein Vielfaches dieser früheren Werte dar. Diese Diskrepanz ermöglicht es den Beschäftigten, bei der ersten Verkaufsmöglichkeit erhebliche Gewinne zu realisieren, sofern sie ihre Anteile veräußern.

Regulierte Verkaufsoptionen für Mitarbeiter

Nicht alle Anteile können sofort frei gehandelt werden, da bestimmte Verkaufsbeschränkungen bestehen. An dem ersten Handelstag dürfen die Mitarbeiter lediglich bis zu zehn Prozent ihrer Anteile abgeben. Diese Lockerung wird nach der Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse für das Jahr 2026 schrittweise erweitert. Anschließend sind bis zu weitere 35 Prozent des Bestands zum Verkauf erlaubt.

Der Börsengang von Anthropic überschreitet auch die finanziellen Erwartungen im Vergleich zu anderen großen Tech-Unternehmen. Zum Vergleich: Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk sammelte bei seinem Börsengang im Juni 75 Milliarden Dollar ein. Der aktuelle Börsengang von Anthropic übertrifft diese Summe deutlich und unterstreicht das immense Vertrauen der Investoren in die Zukunft der KI-Technologie.