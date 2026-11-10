Anthropic Börsengang: KI-Herausforderer von OpenAI geht an die Börse

Der US-Konzern Anthropic startet den größten Börsengang für ein KI-Unternehmen mit einer geplanten Bewertung von 1,4 Billionen Dollar. Deutsche Anleger können ab dem 19. November teilnehmen.

Der US-Konzern Anthropic bereitet einen der umfangreichsten Börsengänge in der Geschichte der Wall Street vor. Das 2021 gegründete Unternehmen plant den Verkauf neuer Aktien, um bis zu 56 Milliarden Euro einzunehmen. Mit einer potenziellen Bewertung von bis zu 1,4 Billionen Dollar, was rund 1,25 Billionen Euro entspricht, positioniert sich Anthropic als einer der wertvollsten Börsenneulings aller Zeiten. Dieses Vorhaben stellt nicht nur einen Meilenstein für das Unternehmen dar, sondern auch für den globalen Technologiemarkt, der seit Jahren von der rasanten Entwicklung künstlicher Intelligenz geprägt ist.

Umfangreiche Pläne für den Start an der Börse

Die technischen Details des geplanten Börsengangs haben sich konkretisiert. Der vorgesehene Ausgabepreis für die einzelnen Aktien liegt zwischen 70 und 78 Dollar, was umgerechnet etwa 62 bis 70 Euro entspricht. Laut Berichten der Nachrichtenagentur Bloomberg ist der 19. November als erster Handelstag an der Börse vorgesehen. Dieser Termin markiert den offiziellen Einstieg des Unternehmens in den öffentlichen Aktienmarkt und wird von Investoren weltweit mit großer Aufmerksamkeit beobachtet, da es sich um eine der markantesten Platzierungen des Jahres handelt.

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Wettbewerbsposition und Marktdurchbruch

Anthropic hat sich durch seinen Sprach-Chatbot Claude zu einem der bedeutendsten Konkurrenten von OpenAI entwickelt. Claude erfreut sich insbesondere bei Unternehmen und Softwareentwicklern großer Beliebtheit, was dem Unternehmen eine starke Marktposition verschafft. Das Geschäftswachstum ist exponentiell: Allein im Zeitraum von Juli bis September konnte Anthropic Umsatzerlöse von rund 17 Milliarden Dollar verbuchen. Im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres lagen die Einnahmen bei lediglich 1,4 Milliarden Dollar, was eine Verzehnfachung der Umsätze innerhalb eines Jahres belegt und die immense Nachfrage nach den KI-Lösungen des Unternehmens unterstreicht.

Führungsteam und unternehmerische Wurzeln

Gegründet wurde Anthropic im Jahr 2021 von Dario Amodei, der das Unternehmen zusammen mit seiner Schwester Daniela Amodei und ehemaligen Kollegen von OpenAI aufbaute. Dario Amodei ist 43 Jahre alt und Daniela Amodei 39. Die engen Verbindungen der Gründer zu den Pionieren der KI-Branke durch ihre frühere Arbeit bei OpenAI prägen die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Diese Expertise hat es dem Team ermöglicht, hochentwickelte Modelle zu schaffen, die sich durch eine starke Sicherheitsarchitektur auszeichnen und sich damit von anderen Anbietern abheben. Das Management-Team sieht sich der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft gegenüber, da KI-Systeme zunehmend in kritische Infrastrukturen integrier werden.

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Zugang für deutsche Anleger

Auch Anleger in Deutschland erhalten die Möglichkeit, an diesem historischen Börsengang teilzunehmen. Der Zugang wird über etablierte Online-Broker wie Trade Republic, Scalable Capital oder Flatex ermöglicht. Interessierte können die Aktien bereits vor dem eigentlichen Börsenstart zeichnen, das bedeutet vorab bestellen, um die Positionen zu sichern. Diese breite Verfügbarkeit über verschiedene Handelsplattformen sorgt dafür, dass sowohl private als auch institutionelle Investoren aus Europa direkt am Kapitaleinfluss des KI-Giganten partizipieren können. Die Integration in bekannte Broker-Plattformen senkt die Einstiegshürden für den deutschen Mittelstand erheblich.

Finanzielle Lage und Risiken für Investoren

Trotz des beeindruckenden Umsatzwachstums ist die aktuelle Finanzlage von Anthropic durch hohe Verluste gekennzeichnet. Im dritten Quartal des laufenden Jahres verbuchte das Unternehmen operative Verluste von 567 Millionen Dollar. Im vorangegangenen Quartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 974 Millionen Dollar erzielt. Diese volatile Entwicklung ist vor allem auf die extrem hohen Kosten für Rechenleistung und die Infrastruktur zur Verarbeitung der KI-Modelle zurückzuführen. Für Anleger stellt dies eine riskante Wette dar, da das Unternehmen beweisen muss, dass sich mit seinen KI-Produkten dauerhaft und nachhaltig hohe Gewinne erzielen lassen.

Bleibt das weitere Wachstum hinter den hohen Erwartungen der Märkte zurück oder steigen die Infrastrukturkosten weiter an, könnte sich dies negativ auf den Aktienkurs auswirken. Die Investoren müssen mit der Unsicherheit rechnen, dass die Profitabilität nicht automatisch mit dem Umsatzwachstum einhergeht. Dennoch bleibt Anthropic ein zentraler Akteur in der globalen Technologieentwicklung, der durch seinen Börsengang neue资本mittel für die weitere Forschung und Entwicklung in der künstlichen Intelligenz erschließen will. Die Entwicklung der Aktie wird daher eng mit den Quartalszahlen und den Fortschritten in der KI-Technologie verknüpft sein.