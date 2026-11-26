Anthropic enttäuscht seine Erstaktionäre. Ein Blick in die Bilanz lohnt, hilft aber nur bedingt, wie der Fall einer einst verlustreichen und jetzigen Erfolgsgeschichte zeigt.

hat den weltweit größten Börsengang ein wenig in den Hintergrund gedrängt. Zu Unrecht, denn die heftigen Kursbewegungen, die Unternehmensbilanz und Hoffnungen der Investoren rund um das amerikanische Tech-Unternehmen verraten viel über diegibt es seit dem 19.

November zu kaufen. Einschließlich einer Privatplatzierung nahm das KI-Unternehmen 107 Milliarden Dollar ein. Das war noch niemandem gelungen. Die Nachfrage war riesengroß: Die Zeichnungsaufträge entsprachen fast dem Siebenfachen der verfügbaren Aktien.

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Da war es nur folgerichtig, dass die ersten Aktien 34 Prozent über dem Ausgabepreis gehandelt wurden. Aktuell sieht es ähnlich aus.