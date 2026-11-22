Levent Alpöge von Anthropic gibt an, die Riemannsche Vermutung mit KI Claude gelöst zu haben. Dies wäre ein Durchbruch in der Mathematik und löst Debatten über KI-Beweise und menschliche Rolle aus.

Die mathematische Welt steht vor einer historischen Zäsur, da Levent Alpöge, ein Forscher des US-KI-Unternehmens Anthropic, die Behauptung aufgestellt hat, die berühmte Riemannsche Vermutung mit Hilfe der firmeneigenen Künstlichen Intelligenz Claude bewiesen zu haben.

Diese hypothetische Lösung eines der sieben Millenium-Probleme der Mathematik hat sofort internationale Reaktionen hervorgerufen. Ghaith Hiary, Mathematiker an der Ohio State University, unterstrich die immense Tragweite dieser Entwicklung für das gesamte Fachgebiet und bekannte, dass er nie damit gerechnet hätte, diesen Tag noch zu erleben. Die Riemannsche Vermutung stammt ursprünglich vom deutschen Mathematiker Bernhard Riemann, der sie bereits im Jahr 1859 formulierte.

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Tiefgreifendes Muster hinter Primzahlen

Sie besagt, dass die Verteilung der Primzahlen, also der natürlichen Zahlen, die nur durch sich selbst und durch eins teilbar sind, nicht dem Zufall unterliegt, sondern einem tiefgreifenden mathematischen Muster folgt. Die Bestätigung dieser Hypothese hätte weitreichende Konsequenzen für die Zahlentheorie und wäre ein Meilenstein in der Geschichte der exakten Wissenschaften.

Das Clay Mathematics Institut in den USA hatte im Jahr 2000 eine Million US-Dollar Preisgeld für die Lösung eines dieser Probleme ausgelobt, wobei die Regeln vorsehen, dass die Lösungen in einer Fachzeitschrift veröffentlicht werden müssen und zwei Jahre lang einer rigorosen Prüfung standhalten. Bis vor kurzem war nur eines dieser großen Probleme gelöst worden, bis OpenAI im September ankündigte, dass seine KI eine Lösung für die Navier-Stokes-Gleichungen gefunden habe, die das Verhalten von Flüssigkeiten beschreiben.

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Dies war jedoch noch offiziell nicht anerkannt. Nun folgt möglicherweise die nächste große Lösung durch Levent Alpöge, der bereits bei anderen mathematischen Durchbrüchen mit KI-Hilfe eine Rolle spielte. Alpöge erklärte auf seiner Webseite, dass er sich schon seit seiner Studentenzeit mit diesem Problem beschäftige und die KI-Software Claude durch die Kombination zweier unterschiedlicher Ideen in die Arbeiten einbezogen habe. Er beschrieb die Zusammenarbeit als eng und produktiv, merkte aber an, dass Claude ihn kurz vor dem Ziel weit überholt habe.

Unermessliche Komplexität der Beweise

Die Beweisführung der KI sei unglaublich lang und in menschlich verständlicher Sprache mehr als 250.000 Seiten dick. Alpöge gab zu, dass er die Beweisführung noch nicht vollständig verstehe, aber sich bemühen wolle, diese zu begreifen und anderen zugänglich zu machen. Diese enorme Komplexität unterstreicht die Schwierigkeit, KI-generierte mathematische Beweise vom Menschen überprüfen zu lassen. Experten wie Ayush Khaitan vom US-Forschungszentrum Princeton Language and Intelligence werten das Ergebnis als Beweis dafür, dass menschliche Intelligenz für bahnbrechende Ergebnisse weiterhin unerlässlich ist.

Er betonte, dass Alpöge ebenso viel Anerkennung für die Lösung verdiene wie die KI selbst. Brian Conrey, ein führender Experte für die Riemannsche Vermutung, nannte dies einen monumentalen Moment in der Menschheitsgeschichte, der als das größte Ereignis in der Geschichte der Mathematik gelten könnte, auch wenn die Beweise auf den ersten Blick unglaublich kompliziert wirken.

Nach der Bekanntgabe begaben sich zahlreiche Fachleute an den veröffentlichten Code, teilweise mit Hilfe von KI, um die Dokumente zu verstehen, wobei die volle Stimmigkeit der Beweisführung vorerst unklar blieb. Carlo Pagano von der Concordia-Universität sah jedoch großes Potenzial in neuen Forschungsgebieten. Alpöge erwähnte zudem, dass seine Veröffentlichung einen Tag nach dem Börsengang von Anthropic stattfand, was er als ungünstigen Zeitpunkt beschrieb, um die Bewertung des Unternehmens nicht zu beeinflussen.

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Er sei erst am Sonntag vor dem Börsengang fertig geworden und habe bewusst gewartet, um keine Marktbewegungen zu provozieren.