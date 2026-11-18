Der KI-Hinter Claude, Anthropic, ist an der NASDAQ gelistet. Trotz Milliardenumsatz und Milliardenbewertung kämpfen die Aktien mit geringem Streubesitz und hohen Verlusten, während die Gründer die Kontrolle behalten.

Anthropic, das Unternehmen hinter dem weit verbreiteten KI-Assistenten Claude, hat den Schritt an die Börse gewagt und damit einen neuen Meilenstein in der schnelllebigen Welt der künstlichen Intelligenz gesetzt.

IPO-Preise und Börsenbewertung bei Anthropic

Die Initial Public Offering (IPO) findet an der纳斯达克 unter dem Ticker-Symbol ANT statt, wobei die Preisbandbreite pro Aktie zwischen siebzig und achtzig US-Dollar angesiedelt ist. Der definitive Ausgabepreis wird am Vorabend der Notierung festgelegt, wobei der erste Börsenkurs aufgrund von Angebot und Nachfrage deutlich abweichen kann. Bewertungen des Unternehmens liegen bei beeindruckenden zwölfhundert bis vierhundertvierzig Milliarden Dollar, was die immense Marktbewertung unterstreicht.

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Dennoch weist der Börsengang einen signifikanten Nachteil auf, der von vielen potenziellen Anlegern möglicherweise übersehen wird: Der Streubesitz ist extrem gering, und die Mehrheit der Stimmrechte bleibt bei den Gründern. Sandeep Rao betont gegenüber BILD, dass Anthropic mit einem noch knapperen organischen Streubesitz an den Markt startet als etwa SpaceX. Dies bedeutet, dass große Teile der Aktienstruktur bereits vergeben sind, wobei allein Amazon und Google über vierzig Milliarden US-Dollar der Kapitalstruktur verfügen.

Dies führt zu einer starken Abhängigkeit von diesen Partnern, die 2025 fast die Hälfte des Umsatzes ausmachten. Hinter Anthropic stehen sieben ehemalige Mitarbeiter von OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT, die sich 2021 aufgrund von Differenzen bezüglich des sicheren Umgangs mit KI von ihrem Vorgängerunternehmen abspalteten. An der Spitze des Unternehmens stehen die Geschwister Dario und Daniela Amodei, deren Fokus klar auf der Entwicklung sicherer und nützlicher KI-Systeme liegt.

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Produkt Claude und rasanten Umsatzwachstum

Das wichtigste Produkt ist Claude, ein KI-Assistent, der in verschiedenen Leistungsklassen wie Haiku, Sonnet, Opus und Fable angeboten wird. Mit Claude Code können Nutzer Software entwickeln, und die KI kann zudem autonom Büroarbeiten erledigen. Das Wachstum des Unternehmens ist rasant: In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 erzielte Anthropic einen Umsatz von dreiunddreißig Milliarden und vierundzwanzig Millionen Dollar, was etwa dem Dreizehnfachen des Vorjahreszeitraums entspricht. Trotz dieses enormen Umsatzwachstums sind Gewinne noch eine Ausnahme.

Während im zweiten Quartal noch ein operativer Gewinn von nahezu einer Milliarde Dollar verbucht wurde, folgte im dritten Quartal ein Verlust von fünfhundertsechsundsechzig Millionen Dollar. Insgesamt meldete Anthropic in den ersten neun Monaten einen Nettoverschuldung von hundertvier Milliarden Dollar, wobei der Großteil davon aus reinen Buchverlusten besteht, bei denen kein tatsächlicher Kapitalabfluss stattfand. Die hohen Ausgaben resultieren vor allem aus Investitionen in leistungsfähige Computerchips, riesige Rechenzentren und Personal.

Investitionen in Infrastruktur und eigene KI-Chips

Anthropic hat sich bereits zu Ausgaben von rund neunhundertein Milliarden Dollar für Rechenleistung und Infrastruktur bis zum Jahr 2045 verpflichtet, wovon allein siebenschdig Milliarden Dollar innerhalb eines Jahres fällig werden. Um diese Abhängigkeit von externen Partnern wie Amazon und Google zu reduzieren, arbeitet das Unternehmen an der Entwicklung eigener KI-Chips. Rechtsstrukturell handelt es sich bei Anthropic um eine sogenannte Public Benefit Corporation, die nicht nur auf Profitmaximierung, sondern auch auf gesellschaftliche Interessen achten muss.

Dies ermöglicht es dem Unternehmen, lukrative Geschäfte abzulehnen, wenn sie nicht mit ihren ethischen Leitlinien übereinstimmen. Die sieben Gründer behalten die Kontrolle über das Unternehmen durch eine Sonderaktie mit fünfzig Komma eins Prozent der Stimmrechte. Der Verwaltungsrat wird maßgeblich vom Long-Term-Benefit-Trust bestimmt, der sicherstellen soll, dass die KI-Entwicklung im Einklang mit gesellschaftlichen Werten steht. Für Anleger bedeutet dies, dass sie zwar in ein hochinnovatives Unternehmen investieren, jedoch wenig Mitspracherecht haben und langfristige Gewinne nicht immer im Vordergrund stehen.

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Vorläufig können Anleger nur auf Kursgewinne hoffen, wobei das Risiko besteht, dass Altaktionäre ihre Anteile nach entsprechenden Sperrfristen verkaufen und den Kurs belasten könnten.