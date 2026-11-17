Anthropic hat den Börsenprospekt für den geplanten Nasdaq-IPO eingereicht. Der Claude-Hersteller plant eine Notierung unter dem Kürzel ANT am 26. Oktober 2026 mit hoher Marktbewertung.

Mit der offiziellen Einreichung des Börsenprospekts am 26. Oktober 2026 hat Anthropic den Prozess für einen der wahrscheinlich wichtigsten Börsengänge des Jahres eingeleitet. Das kalifornische Technologieunternehmen, das hinter dem weit verbreiteten KI-Assistenten Claude und der Entwicklerplattform Claude Code steht, plant seine Notierung an der US-Börse Nasdaq. Unter dem vorgesehenen Börsenkürzel ANT wird die Aktie ab dem genannten Datum handelbar sein, sofern alle regulatorischen Hürden genommen werden.

Massive Umsatzexpansion im KI-Markt

Die finanziellen Kennzahlen, die mit dem Prospekt veröffentlicht wurden, verdeutlichen das explosive Wachstum des Unternehmens im Sektor der generativen Künstlichen Intelligenz. Der jährliche Umsatz von Anthropic kletterte von rund 386 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 schlagartig auf 4,59 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. In der ersten Jahreshälfte 2026 wurde diese Dynamik noch beschleunigt, wobei der Umsatz auf rund 16,3 Milliarden US-Dollar anstieg. Besonders die Zahlen aus dem zweiten Quartal 2026 sind statistisch extrem: Gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnete das Unternehmen eine Steigerung des Umsatzes um rund 1.368 Prozent.

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Diese Entwicklung spiegelt wider, wie schnell Unternehmen im B2B-Bereich und in der Softwareentwicklung Budgets für KI-Anwendungen freigeben. Anthropic hat sich dabei strategisch auf den Unternehmensumfeldbereich und Entwickler-Tools spezialisiert, was ihm eine führende Position im Markt sichert. Für institutionelle Anleger und Marktbeobachter bleibt jedoch die zentrale Frage, ob dieses enorme Topline-Wachstum langfristig in nachhaltige operativen Gewinne und stabile Cashflows umgewandelt werden kann.

Buchhalterische Verluste vs. operative Leistung

Auf den ersten Blick erscheinen die im Prospekt ausgewiesenen Verlustzahlen alarmierend, da ein Nettoverlust von 80,7 Milliarden US-Dollar im ersten Halbjahr 2026 ausgeschrieben wurde. Diese massive Zahl ist jedoch stark buchhalterischer Natur und kein direktes Ergebnis des operativen Geschäftsbetriebs. Ein Großteil dieses Defizits von rund 72,4 Milliarden US-Dollar entfiel auf nicht zahlungswirksame Neubewertungen von wandelbaren Schuldverschreibungen, Derivatverbindlichkeiten und SAFEs (Simple Agreements for Future Equity).

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Betrachtet man die operative实质, ergibt sich ein völlig anderes Bild. Der eigentliche operative Verlust lag bei rund 693 Millionen US-Dollar. Noch bedeutsamer ist das bereinigte operative Ergebnis, das mit 1,62 Milliarden US-Dollar deutlich im positiven Bereich liegt. Diese Differenz zeigt, wie komplex die Bilanzierung schnell wachsender Technologieunternehmen vor einem Börsengang sein kann. Die Medienberichte über Milliardenverluste fangen die wirtschaftliche Realität von Anthropic daher nur unzureichend ein, auch wenn die Herausforderung bleibt, die hohen Investitionen in die Infrastruktur zeitnah in profitable Strukturen zu überführen.

Bewertung und strategische Abhängigkeiten

Bevor Anleger die Aktienzeichnung starten, steht die Frage im Raum, wie hoch die Bewertung des Unternehmens tatsächlich ist. Medienberichten zufolge wurden Unternehmensbewertungen im Bereich zwischen 1,5 und 2 Billionen US-Dollar diskutiert. Diese spekulationen dürfen jedoch nicht mit einem endgültigen Ausgabepreis verwechselt werden. Für die Bewertung sind vor allem die Umsatzmultiplikatoren sowie die erwartete zukünftige Profitabilität entscheidend. Selbst wenn die Geschäftszahlen stimmen, kann ein zu hoher Einstiegspreis zu Enttäuschungen an der Börse führen, wenn die Erwartungen bereits vollständig eingepreist sind.

Ein erhebliches Risiko für die langfristige Stabilität von Anthropic liegt in den Infrastrukturverpflichtungen. Das Unternehmen hat Verpflichtungen von mindestens 518 Milliarden US-Dollar über einen Zeitraum von zehn Jahren angekündigt. Davon sollen rund 80 Prozent nicht kündbar sein oder Zahlungen erfordern, unabhängig davon, ob die Rechenleistung tatsächlich genutzt wird. Zudem ist Anthropic stark von Partnern wie Amazon und Google abhängig, die gleichzeitig Konkurrenten sind. Dies erhöht die strategische Verwundbarkeit. Zusätzliche Risiken ergeben sich durch potentielle Sicherheitslücken, den Missbrauch der KI-Technologie und unvorhersehbares Modellverhalten, auf die im Prospekt explizit hingewiesen wird.

Gründerhintergrund und Anlageinstrumente

Anthropic wurde von den Geschwistern Dario Amodei, der als CEO fungiert, und Daniela Amodei, die als Präsidentin das Unternehmen führt, gegründet. Das duo aus einer italienisch-amerikanischen Familie zählt bereits heute zu den einflussreichsten Personen in der globalen KI-Branche. Der potenzielle Börsengang würde Anlegern erstmals den direkten Zugriff auf einen der zentralen Akteure des KI-Booms ermöglichen und könnte zu den größten Initial Public Offerings der Geschichte werden.

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Für den Kapitalmarkt ist die Notierung ein wichtiger Meilenstein. Neben der direkten Zeichnung der Aktie bei Tradingskonten könnten Kunden von Finanzdienstleistern wie Vontobel ab dem IPO-Datum auch Hebelprodukte nutzen, um an der Kursentwicklung von Anthropic partizipieren. Dies eröffnet sowohl privaten als auch professionellen Investoren neue Möglichkeiten, von der weiteren Expansion des KI-Marktes zu profitieren, bleibt jedoch mit den oben genannten Risiken bezüglich Bewertung und operativer Umsetzung verbunden.