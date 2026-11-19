Anthropic startet mit Claude-Hintergrund an der Nasdaq. Bewertung bei 1,5 Billionen Dollar. Analysten warnen vor Risiken trotz historischer Nachfrage nach KI-Aktien.

Der KI-Entwickler Anthropic hat seinen lang erwarteten Börsengang an der US-Technologiebörse Nasdaq erfolgreich gestartet. Mit einer Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar markiert der Konzern hinter dem Chatbot Claude einen historischen Meilenstein für die gesamte Künstliche-Intelligenz-Branche. Die Aktie wird unter dem Ticker-Kürzel ANT gehandelt, wobei die massive Investorennachfrage das Unternehmen bereits zu einem der wertvollsten Startups der Geschichte gemacht hat. Diese Markteinführung dient nicht nur als finanzieller Meilenstein für das kalifornische Unternehmen, sondern auch als kritischer Stimmungstest für das Anlegervertrauen in den künstlichen Intellekt.

Historischer Börsengang und massive Nachfrage

Die Nachfrage nach den Anteilen an Anthropic übertraf alle Erwartungen der Analysten und Marktbeobachter. Die Investorenordnung lag bei rund 1,4 Billionen Dollar anfangs, verschob sich jedoch durch die hohe Zeichnungslust nach oben. Anthropic hat das Angebot aus diesem Grund deutlich aufgestockt. Statt der ursprünglich geplanten 825 Millionen Aktien werden nun 980 Millionen Aktien an die Anleger verkauft. Die Preisspanne während der Zeichnungsphase lag zwischen 70 und 78 US-Dollar pro Aktie.

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Es gab sechsmal so viele Bestellungen, wie Aktien tatsächlich angeboten wurden. Dies verdeutlicht das enorme Interesse sowohl von institutionellen Investoren als auch von Privatleuten. Anthropic hat einen ungewöhnlichen Schritt unternommen und bis zu 20 Prozent der Aktien für Kleinanleger reserviert. Üblich im Börsenmarkt sind bei solchen Angeboten lediglich 5 bis 10 Prozent für Privatinvestoren. Diese Entscheidung spiegelt die breite gesellschaftliche Relevanz der Technologie und die Hoffnung wider, dass das öffentliche Kapital an diesem Wachstum beteiligt werden soll.

Finanzielle Struktur und Verluste im dritten Quartal

Trotz des glanzvollen Starts präsentiert sich das Geschäftsmodell von Anthropic mit erheblichen finanziellen Herausforderungen. Das Unternehmen wächst zwar rasant, schreibt aber weiterhin rote Zahlen. Im dritten Quartal des Jahres setzte Anthropic rund 17 Milliarden Dollar um. Das entspricht einem Anstieg von zwölfmal so viel wie im Vorjahreszeitraum. Trotzdem steht unter dem Strich ein Minus von 23,3 Milliarden Dollar zu Buche. Der Großteil dieser bilanziellen Verluste geht auf eine nicht-kashaltige Anpassung zurück, stellt also kein direktes Cash-Flow-Problem dar.

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Die tatsächlichen operativen Kosten sind extrem hoch. Die riesigen Rechenzentren, die für das Training und den Betrieb der KI-Modelle benötigt werden, verschlingen enorme Summen. Anthropic hat bereits Ausgaben von rund 895 Milliarden Dollar zugesagt, die sich auf die Jahre bis 2045 verteilen. Die Investmentbank Goldman Sachs rechnet jedoch erst im Jahr 2030 damit, dass unterm Strich mehr Geld reinkommt als rausgeht. Dies unterstreicht die langfristige Investitionsstrategie, die kurzfristig hohe Verluste in Kauf nimmt.

Konkurrenz und Marktbedingungen für KI-Unternehmen

Der Wettbewerb in der KI-Branche ist gnadenlos hart, und Anthropic muss sich gegen etablierte Gegner behaupten. Der ehemalige Forschungsleiter bei Konkurrent OpenAI ist jetzt Chef von Anthropic. Dario Amodei glaubt zwar, dass künstliche Intelligenz die Welt revolutionieren kann, warnt aber gleichzeitig vor dramatischen Folgen für Millionen von Menschen. Diese Ambivalenz prägt die öffentliche Wahrnehmung des Unternehmens.

Im Vergleich zu anderen Tech-Giganten bleibt die Bewertung von Anthropic hinter einigen Konkurrenten zurück. SpaceX beispielsweise kam bei seinem Börsengang im Juni auf rund 1,77 Billionen Dollar. Mit seiner aktuellen Bewertung von 1,5 Billionen Dollar liegt Anthropic zwar dicht dahinter, bleibt aber hinter der Bewertung von 75 Milliarden Dollar für einzelne Teile oder früheren Spekulationen zurück. Die Spannung auf dem Markt ist hoch, da die Branche seit drei Jahren boomt, aber nun Nervosität bei den Investoren aufkommt.

Analysen und Zukunftsausblick für die Aktie

Experten wie Stephan Kemper, Investmentchef von BNP Paribas Wealth Management in Deutschland, betonen die Bedeutung dieses IPOs. Er warnt vor Milliardenverlusten, Klumpenrisiken und Preiskämpfen. Der Markt brauche einen echten Volltreffer, um die jüngste Skepsis abzuschütteln. Rabatte kosteten Anthropic allein im dritten Quartal rund 600 Millionen Dollar an möglichem Umsatzwachstum. Dies zeigt, dass Kunden preissensibel reagieren und günstige Modelle bevorzugen.

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Zudem gibt es Vorwürfe der sogenannten Kreisfinanzierung. Sieben Tech-Giganten, darunter Nvidia, stecken 26 Milliarden Dollar in Anthropic-Aktien. Gleichzeitig verkaufen diese Konzerne dem KI-Unternehmen ihre eigene Technik. Dies schürt die Sorge vor Abhängigkeiten und künstlicher Aufblähung der Bewertung. Dennoch gibt es Optimisten, die in Anthropic eine Chance sehen, die Führung im segmentierten KI-Markt zu übernehmen, wenn es gelingt, die Technologie sicher und skalierbar zu machen.