Anthaptic startet mit 1,37 Billionen Euro Bewertung. Der IPO erlöst 74 Milliarden Euro und übertrifft SpaceX. Details zu Aktien und Nachfrage.

Der KI-Hersteller Anthropic hat mit seinem Börsengang einen historischen Rekord aufgestellt und die höchsten Einnahmen aller Zeiten erzielt. Die Platzierung der eigenen Anteile brachte im Hauptteil einen Erlös von umgerechnet rund 74 Milliarden Euro ein. Damit schlägt das Unternehmen den bisherigen Rekordhalter SpaceX, der im Juni umgerechnet rund 68 Milliarden Euro im Hauptteil erwirtschaftete.

Höhere Bewertung als Konkurrent OpenAI

Die Bewertung von Anthropic liegt bei einem umgerechnet rund 1,37 Billionen Euro. Dies markiert den Börsenstart des schärfsten Konkurrenten des ChatGPT-Entwicklers OpenAI. Mit dieser enormen Kapitalisierung positioniert sich das Unternehmen als dominierende Kraft im Markt für künstliche Intelligenz.

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Die Anzahl der verkauften Aktien übertraf die ursprünglichen Pläne erheblich. Laut einer Mitteilung von Anthropic wurden 980 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von umgerechnet rund 75,70 Euro verkauft. Ursprünglich waren in diesem Teil nur 825 Millionen Aktien angeboten worden. Aufgrund der starken Nachfrage entschied das Unternehmen, mehr Wertpapiere abzugeben.

Der Verkaufspreis von 75,70 Euro liegt zudem deutlich über der zuvor festgelegten Spanne von umgerechnet rund 64 bis 71 Euro. Dies unterstreicht die große Marktakzeptanz und das starke Investoreninteresse. Die Abweichung von der Vorgabe zeigt, wie hoch die Nachfrage nach Anteilen an diesem KI-Unternehmen ist.

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Explosive Nachfrage übertrefft Erwartungen

Medienberichten zufolge war das Angebot stark überzeichnet. Am oberen Ende der Preisspanne wären die ursprünglich angebotenen Aktien rund 58 Milliarden Euro wert gewesen. Der Wirtschaftssender CNBC berichtet von einer Nachfrage von etwa 456 Milliarden Euro. Diese Zahl verdeutlicht das enorme finanzielle Interesse institutioneller Anleger.

Zusätzlich verkauft Anthropic Aktien im Wert von rund 24 Milliarden Euro direkt an Investoren. Insgesamt kommt die Platzierung damit auf mehr als 98 Milliarden Euro. Diese Summe unterstreicht die Bedeutung des Börsengangs für die gesamte Technologiebranche und die Investitionslandschaft.

Wettbewerb und Kritik an KI-Investitionen

Anthropic konkurriert mit seinem KI-Assistenten Claude nicht nur mit ChatGPT, sondern auch mit Google, Microsoft und Meta. Der Wettbewerb im Sektor der künstlichen Intelligenz ist intensiv und wird von mehreren großen Tech-Unternehmen dominiert. Die Positionierung von Claude als Alternative zu ChatGPT ist strategisch wichtig.

Letztezeit wuchs die Sorge von Anlegern, ob sich die gewaltigen Investitionen in Künstliche Intelligenz auszahlen. Auch nach eigenständigen Hacking-Angriffen durch KI-Software wird die Technologie kritischer diskutiert. Diese Bedenken könnten langfristige Auswirkungen auf die Bewertung von KI-Unternehmen haben.

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OpenAI verschob seinen Börsengang unter anderem wegen der aktuell negativen Stimmung ins kommende Jahr. Im jüngsten US-Wahlkampf wurde zudem deutlich, dass viele Amerikaner den Bau riesiger KI-Rechenzentren ablehnen. Diese gesellschaftlichen und politischen Widerstände könnten sich auf die Branche auswirken.

Unbeeindruckt von negativer Marktstimmung

Trotz dieser negativen Faktoren schadete die Kritik dem Börsengang von Anthropic nicht. Das Unternehmen startete erfolgreich an die Börse und bestätigte die hohe Wertschätzung durch Investoren. Die erfolgreiche Platzierung zeigt, dass das Vertrauen in die Zukunft der künstlichen Intelligenz trotz bestehender Bedenken stark ist.

Die hohe Nachfrage und der überdurchschnittliche Preis deuten auf ein anhaltendes Interesse an KI-Technologien hin. Analysten beobachten weiterhin, wie sich dieser Trend entwickeln wird. Der Erfolg von Anthropic könnte weiteren Unternehmen im Sektor Mut machen, an die Börse zu gehen.