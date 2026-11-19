Anthropic startet am 19. November an der Nasdaq. Das KI-Unternehmen wird mit 1,5 Billionen Dollar bewertet. Analyse zu Risiken, CEO Dario Amodei und Wachstum.

Das KI-Unternehmen Anthropic startet am 19. November an der US-Börse Nasdaq. Die Aktie wird unter dem Kürzel ANT gehandelt und zu einem Ausgabepreis von 83 Dollar angeboten. Dabei wird das Unternehmen mit rund 1,5 Billionen Dollar bewertet. Dies markiert keinen normalen Börsengang, sondern einen massiven Test für den gesamten Markt.

Massive Umsatzzahlen und CEO Dario Amodei

Anthropic verzeichnet ein explosionsartiges Wachstum im Geschäft. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 33,2 Milliarden Dollar. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum lag dieser Wert noch bei lediglich 2,5 Milliarden Dollar. Die Einnahmen generiert das Unternehmen hauptsächlich durch die Abrechnung nach verbrauchten Tokens. Dies entspricht der Menge der von der KI verarbeiteten Informationen. Zusätzlich verkaufen sie kostenpflichtige Abos für das Sprachmodell Claude, unter anderem in den Versionen Pro und Max.

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Chef Dario Amodei hält selbst einen großen Teil des Unternehmens. Laut Börsenunterlagen besitzt er rund 240,6 Millionen Aktien. Selbst bei einem fiktiven Startkurs von 74 Dollar wäre dieses Paket bereits etwa 17,8 Milliarden Dollar wert. Fachmedien wie Forbes rechnen damit, dass der Wert seiner Anteile bei einer Bewertung von 1,5 bis 2 Billionen Dollar auf mehr als 20 Milliarden Dollar steigen könnte.

Operative Verluste und enorme Risiken

Trotz der hohen Einnahmen operiert das Unternehmen noch mit roten Zahlen. In den ersten neun Monaten 2026 betrug der operative Verlust 1,26 Milliarden Dollar. Das größte Risiko für Anleger liegt in den enormen Wachstumserwartungen, die bereits im Kurs eingepreist sind. Steigt das Geschäft irgendwann langsamer oder steigen die Kosten stärker als erwartet, kann die ambitioniert bewertete Aktie stark abstürzen.

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Der Börsenprospekt widmet laut Associated Press 93 Seiten den Risiken für Anleger. Eine sichere KI-Aktie gibt es generell nicht. Auch Branchenriesen wie Nvidia, Alphabet, Amazon oder Microsoft können deutlich an Wert verlieren. Anthropic investiert gigantische Summen und ist noch nicht dauerhaft profitabel.

Kursstart und langfristige Erwartungen

Vorsicht ist beim Kauf geboten. 83 Dollar müssen nicht der endgültige Kaufpreis sein. Bei hoher Nachfrage zum Handelsstart kann der erste frei gehandelte Kurs deutlich darüber liegen. Investoren sollten am ersten Handelstag nicht blind hinterherspringen. Wer Aktien kaufen möchte, kann mit einem Limit den maximalen Preis festlegen, den er bezahlen will.

Ein Kurssprung am ersten Handelstag macht Anthropic noch lange nicht zu einem erfolgreichen Investment. Ein schwacher Start bedeutet umgekehrt nicht automatisch, dass das Unternehmen scheitert. Für Anleger sind vor allem die nächsten Quartale und Jahre entscheidend. Es gilt zu prüfen, ob der Umsatz weiter steigt, die Verluste kleiner werden und ob Anthropic langfristig nachhaltige Gewinne erzielen kann. Schafft das Unternehmen den Nachweis, dass aus den Milliardenumsätzen auch hohe Gewinne werden, könnte sich das Unternehmen langfristig behaupten.