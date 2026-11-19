Anthropic startet mit Rekord-IPO und 107 Milliarden Dollar Einnahmen an der Börse. Die Bewertung liegt bei 1,5 Billionen Dollar und übertrifft SpaceX.

Der KI-Entwickler Anthropic hat einen historischen Börsengang absolviert und dabei einen neuen Branchenrekord aufgestellt. Die Platzierung der Aktien brachte dem Unternehmen im Hauptteil allein 81,3 Milliarden Dollar ein. Damit übertraf Anthropic das Ergebnis vom Juni, als Elon Musks SpaceX rund 75 Milliarden Dollar bei einem vergleichbaren Schritt generierte. Anthropic startet somit mit einer Gesamtbewertung von rund 1,5 Billionen Dollar direkt an die Börse.

Aktienplatzierung und Preisfindung

Laut einer offiziellen Mitteilung von Anthropic wurden insgesamt 980 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 83 Dollar pro Stück verkauft. Ursprünglich hatte das Unternehmen nur 825 Millionen Aktien für die Platzierung vorgesehen. Aufgrund einer extrem hohen Nachfrage entschied sich die Führung von Anthropic jedoch dafür, mehr Papiere an den Markt abzugeben. Der festgelegte Ausgabepreis von 83 Dollar liegt deutlich über der zuvor kommunizierten Preisspanne von 70 bis 78 Dollar. Zusätzlich verkauft Anthropic Aktien im Wert von rund 26 Milliarden Dollar direkt an ausgewählte Investoren. Insgesamt beläuft sich das Volumen der gesamten Aktienplatzierung damit auf mehr als 107 Milliarden Dollar.

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Nachfrage und Vergleich zu SpaceX

Der Markt zeigte ein enormes Interesse an den Anteilen des KI-Herstellers. Nach Medienberichten war das Angebot stark überzeichnet. Das ursprüngliche Angebot der 825 Millionen Aktien wäre am oberen Ende der Preisspanne rund 64 Milliarden Dollar wert gewesen. Dem standen laut Informationen des Wirtschaftssenders CNBC eine Nachfrage von rund 500 Milliarden Dollar gegenüber. Zum Vergleich: SpaceX hatte im Juni inklusive einer Mehrzuteilungsoption rund 86 Milliarden Dollar eingenommen. Die Überzeichnung des Angebots durch Investoren unterstreicht das Vertrauen in das Geschäftmodell von Anthropic trotz aktueller Marktschwankungen.

Wettbewerb und Marktstruktur

Anthropic konkurriert mit seinem KI-Assistenten Claude nicht nur mit ChatGPT des Entwicklers OpenAI, sondern auch mit Tech-Schwergewichten wie Google, Microsoft und dem Facebook-Konzern Meta. Die Positionierung als sicherer und ethischer Fokus im Bereich der künstlichen Intelligenz scheint Anlegern zu gefallen. Die Sorge von Investoren, ob die gewaltigen Investitionen in die KI-Infrastruktur sich jemals zurückverdienen lassen, wurde in letzter Zeit zwar größer, schadete dem Börsengang von Anthropic jedoch nicht. Das Unternehmen beweist damit, dass es auch in einem volatilten Marktumfeld Kapital von institutionellen und privaten Anlegern anziehen kann.

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Gegenüberstellung und regulatorische Debatte

Im Gegensatz zu Anthropic verschob OpenAI seinen eigenen Börsengang ins kommende Jahr. Dies geschieht unter anderem unter Verweis auf eine aktuell negative Stimmung gegenüber der Technologiebranche. Zudem gibt es nach unabhängigen Hacking-Attacken durch KI-Software eine verschärfte Debatte um die Risiken der Technologie. In den letzten Monaten wurden die Sicherheitslücken und potenziellen Missbrauchsmöglichkeiten der Generativen KI öffentlich diskutiert. Diese Diskussionen haben das Vertrauen in die unbefristete Ausdehnung der Technologie erschüttert, ohne jedoch den Erfolg von Anthropic zu stoppen.

Politische Hürden und Zukunft

Besonders im jüngsten US-Parlamentswahlkampf wurde deutlich, dass viele Amerikaner den Bau riesiger Rechenzentren für Künstliche Intelligenz ablehnen. Der Technologie insgesamt wird dabei mit wachsendem Misstrauen begegnet. Diese politischen und gesellschaftlichen Widerstände könnten in Zukunft die Expansion der Branche erschweren. Anthropic tritt nun mit einer starken Position in den Börsenalltag ein, während die Konkurrenz mit Zeitverlust und öffentlicher Skepsis kämpft. Die weitere Entwicklung wird zeigen, ob sich die hohe Bewertung von 1,5 Billionen Dollar langfristig halten lässt.