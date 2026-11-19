Anthropic goes public with a massive listing on November 19, raising record capital and surpassing SpaceX. CEO Dario Amodei celebrates while shareholders see significant wealth increases from the successful debut.

Am 19. November hat der KI-Gigant Anthropic den erhofften Schritt an die Börse getan und dabei die Erwartungen der Finanzwelt deutlich übertroffen. Der Börsengang gilt als einer der größten Erfolge im Jahr und wird voraussichtlich den IPO des Raumfahrtunternehmens SpaceX im Juni übertreffen. CEO Dario Amodei feierte den Erfolg gemeinsam mit seinem Team an der New Yorker Tech-Börse Nasdaq in New York. Obwohl die endgültige Kursbestimmung wegen der Auswertung von Kaufoptionen erst am Vormittag erwartet wird, ist die hohe Nachfrage bereits jetzt unmissverständlich sichtbar.

Record Capital Raises 81.3 Billion Euro

Die Nachfrage der Investoren war so stark, dass Anthropic die Anzahl der zum Verkauf stehenden Aktien kurzfristig von den ursprünglich geplanten rund 825 Millionen auf 980 Millionen Aktien erhöhte. Dies war eine direkte Reaktion auf das überdurchschnittliche Interesse am Angebot. Zudem lag der Ausgabekurs bei 83 Dollar deutlich über dem im Vorfeld angekündigten Bereich von 70 bis 78 Dollar. Durch diese Anpassungen sammelte Anthropic 81,3 Milliarden Euro ein. Im Vergleich dazu erreichte Elon Musks SpaceX bei seinem Börsengang im Juni 75 Milliarden Dollar, was Anthropic zu einem noch bedeutenderen Finanzakt macht.

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Milestones for Employees and Shareholders

Der Erfolg des Börsengangs macht nicht nur das Unternehmen, sondern auch die Mitarbeiter reich. Durch die Ausübung von Aktienoptionen werden viele Beschäftigte zu Millionären. Schätzungen zufolge dürften 598 Mitarbeiter die 100-Millionen-Marke knacken. Dies ist jedoch vorerst nur ein Papierreichtum, da der Verkauf ihrer Anteile am ersten Handelstag auf bis zu 10 Prozent beschränkt ist. Zusätzlich können nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2026 bis zu 35 Prozent ihrer Anteile verkauft werden, was die langfristige finanzielle Absicherung des Teams festigt.

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Claude and the Rise of Anthropic

Anthropic hat sich in kürzester Zeit zu einem zentralen Akteur in der KI-Branche entwickelt. Das Unternehmen wurde erst 2021 von sieben ehemaligen Mitarbeitern von OpenAI gegründet. Es ist vor allem für sein KI-Modell Claude bekannt, das ähnlich wie ChatGPT von OpenAI funktioniert. Claude beantwortet Fragen, verfasst Texte und unterstützt bei komplexen Aufgaben. Besonders erfolgreich ist dabei Claude Code, eine spezialisierte KI, die Programmierer beim Schreiben von Software unterstützt. Dies hat Anthropic dabei geholfen, sowohl die besten KI-Modelle zu etablieren als auch zahlungskräftige Firmenkunden zu gewinnen.

Strong Backing from Tech Giants

Hinter Anthropic stehen einige der mächtigsten Technologiekonzerne der Welt, die das Unternehmen finanziell und strategisch unterstützen. Sowohl Amazon als auch Google halten große Beteiligungen an dem Unternehmen. Diese Partnerschaften haben Anthropic geholfen, schnell zu skalieren und sich im intensiven Wettbewerb mit anderen großen Playern wie OpenAI zu behaupten. Die starke Unterstützung durch diese Tech-Giganten unterstreicht die Bedeutung, die der Branche für die Zukunft der künstlichen Intelligenz beigemessen wird.