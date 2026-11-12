Anthropic kündigt Milliarden-IPO an: Bewertung bei einer Billion Dollar

Anthropic konkretisiert seinen historIschen Börsengang mit einer Preisspanne von 70 bis 78 US-Dollar und einer Gesamtzielbewertung von rund einer Billion US-Dollar. Das KI-Unternehmen will über das öffentliche Angebot und eine parallele Platzierung bei Partnern bis zu 90,4 Milliarden US-Dollar einsammeln.

Rekord- Börsengang mit korrigierten Vorgaben

Wachstum, Verluste und enorme Infrastrukturkosten

Das auf künstliche Intelligenz spezialisierte Unternehmen Anthropic hat die detaillierten Konditionen für seinen anstehenden Börsengang offiziell bekannt gegeben. Der Börsengang ist für den 19. November geplant und wird an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol ANT gehandelt. Nach einer vorübergehenden Unsicherheit aufgrund falscher Preisangaben in ersten Entwürfen, die kurz nach dem Versand an beteiligte Banken zurückgezogen wurden, liegen nun aktualisierte Zahlen vor. anthropic beabsichtigt, 825 Millionen Aktien im öffentlichen Angebot anzubieten,wobei die Preise zwischen 70 und 78 US-Dollar pro Aktie liegen sollen. Daraus resultiert ein Bruttoerlös von bis zu 64,4 Milliarden US-Dollar aus dem öffentlichen Teil. Zusätzlich plant das Unternehmen eine Privatplatzierung, bei der sieben große Technologie konzerne Class-N- Aktien im Wert von 26 Milliarden US-Dollar erwerben. Zusammengenommen könnte Anthropic durch diese Kombination aus öffentlichem Angebot und Privatplatzierung bis zu 90,4 Milliarden US-Dollar an neuem Kapital aufbringen. Dies übertrifft die Größenordnung des jüngsten Rekord- Börsengang s von SpaceX, der rund 86,2 Milliarden US-Dollar einbrachte,und zählt damit zu den größten Emissionen der Unternehmensgeschichte.

Die Finanzkennzahlen von Anthropic zeigen ein extrem schnelles, aber ebenfalls risikobehaftetes Wachstum. in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 stieg der Umsatz von 2,55 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 33,24 Milliarden US-Dollar an, was einer Steigerung von über 1200 Prozent entspricht. Allein im dritten Quartal erwirtschaftete das Unternehmen 16,96 Milliarden US-Dollar. Die sogenannte Run-Rate Revenue belief sich Ende Oktober auf rund 81 Milliarden US-Dollar. Trotz dieses massiven Umsatzwachstums verbucht das Unternehmen erhebliche Verluste. im genannten Neumonatszeitraum belief sich der Nettoverlust auf 104,04 Milliarden US-Dollar. Ein Großteil dieses Verlustes entfällt auf bewertungsbedingte Posten wie Wandelanleihen und Derivate. Operativ lag der Verlust bei 1,26 Milliarden US-Dollar, was zwar einer Verbesserung entspricht, doch dennoch zeigt, dass das Geschäftsmodell noch nicht nachhaltig profitabel ist. Ein zentrales finanzielles Risiko liegt in den vertraglichen Verpflichtungen. Anthropic hat Zusagen für Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur über insgesamt nahezu 900 Milliarden US-Dollar getätigt. Ein erheblicher Teil davon, rund 447,5 Milliarden US-Dollar,ist bis Ende 2030 fällig. Diese Verpflichtungen gegenüber Partnern wie Broadcom, Google,Amazon und Microsoft machen das Unternehmen abhängig von einem weiteren starken Wachstum,um die Kosten decken zu können.

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Stimmrechtsverhältnisse und Bewertung

Die Struktur der Aktien bei Anthropic sieht eine besondere Stimmrechtsverteilung vor, die den Einfluss regulärer Aktionäre deutlich begrenzt. eine von der LLC der sieben Mitgründer gehaltene Class-F-Aktie vereint 50,1 Prozent der Stimmrechte auf sich. Dadurch behalten die Gründer die Kontrolle über wichtige Entscheidungen. Zudem kann der Long-Term Benefit Trust über Class-T-Aktien die Mehrheit des Verwaltungsrats bestimmen. Bei einem Ausgabepreis von 78 US-Dollar pro Aktie würde Anthropic eine Gesamtbewertung von rund 1,02 Billionen US-Dollar erreichen. Diese Bewertung ist deutlich niedriger als die ursprünglich von einigen Marktteilnehmern diskutierten Werte von bis zu 1,5 oder zwei Billionen US-Dollar. Die Anpassung der Bewertung spiegelt vorsichtigere Erwartungen der Anleger wider, bedingt durch den hohen Kapitalbedarf, die laufenden Verluste und die massiven Infrastrukturverpflichtungen. der Börsengang erfolgt vor dem Erzrivalen OpenAI, wobei Anthropic durch sein Produkt Claude bereits eine stArke Stellung im Unternehmenssektor etabliert hat. Mehr als 11.900 Kunden geben jährlich hunderttausend US-Dollar oder mehr für die Dienste aus, was auf eine äußerst hohe Kundenbindung und Net Revenue Retention von etwa 900 Prozent hindeutet.

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Risiken und Marktumfeld

Trotz der beeindruckenden Wachstumszahlen und der Unterstützung durch namhafte Technologiefirmen bleiben erhebliche Risiken für Anleger bestehen. Der Markt für KI-Sprachmodelle ist intensiv umkämpft,wobei neben OpenAI auch etablierte Konzerne wie Microsoft und Amazon aktiv sind. Zudem droht zunehmender Wettbewerb aus China. Anthropic weist in seinen Unterlagen selbst auf die Gefahren der künstlichen Intelligenz hin und fordert stärkere Sicherheitsmaßnahmen. Solche Regulierungen könnten die Amortisation der gigantischen Investitionen verzögern, während ein Mangel an Sicherheit zu schwerwiegenden Vorfällen führen könnte, die das Vertrauen in den Sektor erschüttern könnten. Ebenfalls makroökonomische Faktoren wie steigende Marktzinsen könnten die Realisierung der zahlreichen Investitionen erschweren. Zusätzlich könnte der politische Kontext in den USA, insbesondere im Zusammenhang mit den Midterm-Wahlen,den Regulierungsdruck auf KI-Unternehmen erhöhen. Investoren müssen daher abwägen, ob das dynamische Umsatzwachstum in langfristige, stabile Gewinne umgewandelt werden kann, bevor sie in die Aktie einsteigen. Die hohe Bewertung setzt bereits enorme Erwartungen an die zukünftige Entwicklung voraus, die durch die komplexen finanziellen Verpflichtungen und die operative Unsicherheit weiter gewichtet werden.