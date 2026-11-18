Anthropic setzt den Ausgabepreis auf 83 Dollar je Aktie fest. Zusammen mit der Privatplatzierung könnten mehr als 94 Milliarden Dollar zusammenkommen.

Der KI-Entwickler Anthropic hat den Ausgabepreis für seine Aktie auf 83 Dollar festgesetzt, noch bevor die ersten Papiere an der Börse gehandelt werden. Das berichtet das US-Wirtschaftsportal CNBC unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person. Der Preis übertrifft die eigenen bisherigen Erwartungen des Unternehmens.

Noch in der vergangenen Woche hatte Anthropic eine Preisspanne von 70 bis 78 Dollar je Aktie genannt. Die Festlegung auf 83 Dollar bedeutet, dass Anleger für die Anteile am Hoffnungsträger der KI-Branche tiefer in die Tasche greifen müssen als zunächst angekündigt. Hinter dem Börsengang steht der Hersteller des Programms Claude.

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Ausgabepreis von 83 Dollar und Volumen des Börsengangs

Der Ausgabepreis ist der Preis, zu dem neue Aktien erstmals an Investoren verkauft werden. Anthropic hatte ursprünglich den Verkauf von 825 Millionen Aktien angekündigt. Sollten alle Papiere zum Preis von 83 Dollar verkauft werden, würde allein der Börsengang rund 68,5 Milliarden Dollar einbringen.

Ein zweiter Geldzufluss kommt durch einen Direktverkauf von Aktien an ausgewählte Großinvestoren hinzu. Laut CNBC sammelt Anthropic auf diesem Weg rund 26 Milliarden Dollar ein. Zusammen mit dem Börsengang würden beide Transaktionen auf mehr als 94 Milliarden Dollar kommen.

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Google, Nvidia und AMD als Großinvestoren

Google, Nvidia und AMD wollen sich laut CNBC an der Privatplatzierung von Anthropic beteiligen. Der Bericht nennt diese drei Unternehmen ausdrücklich, weitere Details zu den Anteilen oder Summen je Investor enthält der vorliegende Text nicht.

Der Ausgabepreis von 83 Dollar dürfte Anthropic laut CNBC auf einen Börsenwert von mehr als 1,4 Billionen Dollar bringen. Der Bericht spricht dabei von schwindelerregenden Höhen der Bewertung, ohne weitere Vergleichswerte zu nennen.

Anthropic als erstes führendes KI-Labor an der Börse

Anthropic wäre das erste der führenden KI-Labore, das an die Börse geht. Das Unternehmen entwickelt mit Claude einen direkten Konkurrenten zu ChatGPT und zieht damit vorerst am großen Rivalen OpenAI vorbei.

OpenAI, der Entwickler von ChatGPT, plant nach bisherigen Angaben keinen Börsengang vor 2027. Zum Vergleich nennt CNBC den Börsengang des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk im Juni. SpaceX nahm dabei zunächst 75 Milliarden Dollar ein, einschließlich zusätzlich verkaufter Aktien waren es insgesamt 85,7 Milliarden Dollar.

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Für Anthropic beginnt nun die entscheidende Phase, der Bericht kündigt dafür einen Termin am Donnerstag an. Welcher konkrete Schritt an diesem Tag geplant ist, geht aus dem vorliegenden Text jedoch nicht hervor, da die Meldung an dieser Stelle abbricht.