Anthropic muss KI-Modelle für Ausländer sperren nach US-Regierungsanordnung

Das KI-Unternehmen Anthropic muss auf Anweisung der US-Regierung seine Modelle Fable 5 und Mythos 5 für ausländische Nutzer deaktivieren. Die Regierung äußert Sicherheitsbedenken, Anthropic bestreitet die Notwendigkeit dieser Maßnahme.

Das KI-Unternehmen Anthropic steht in einer neuen Auseinandersetzung mit der US-Regierung unter Präsident Donald Trump . Die amerikanische Regierung hat den Tech-Konzern angewiesen, zwei seiner KI-Modelle für ausländische Nutzer zu sperren.

Betroffen sind die Versionen Fable 5 und Mythos 5 der Claude-KI. Anthropic gab bekannt, dass nur drei Tage nach der Einführung von Fable 5, einer abgespeckten Variante von Mythos 5, eine behördliche Anordnung erging, die ausländischen Staatsangehörigen den Zugriff auf beide Modelle untersagt. Diese Anordnung gilt auch für Ausländer, die bei Anthropic beschäftigt sind. Da das Unternehmen seine Nutzer nicht nach Nationalität unterscheiden könne, müsse es beide Modelle für alle Kunden unverzüglich deaktivieren, um die Vorschriften einzuhalten.

Die Anordnung soll vom US-Handelsminister Howard Lutnick ausgegangen sein, wie das Nachrichtenportal Axios berichtete. Auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP reagierte das Ministerium zunächst nicht. Anthropic erklärte weiter, dass die Regierung in ihrem Schreiben keine konkreten Bedenken darlege. Das Unternehmen vermutet jedoch, dass die Regierung von einer Methode Kenntnis erlangt habe, durch die die Sicherheitsvorkehrungen bei Fable 5 umgangen und das Modell möglicherweise für Hackerangriffe missbraucht werden könnte.

Anthropic betonte, dass die Entdeckung einer potenziellen Umgehung der Sicherheitsmaßnahmen keinen Rückruf eines Geschäftsmodells rechtfertige, das bereits bei Hunderten von Millionen Menschen im Einsatz sei. Bereits bei der Veröffentlichung von Fable 5 am Dienstag (Ortszeit) waren aus Sicherheitsgründen einige Funktionen eingeschränkt worden. Das noch leistungsfähigere Modell Mythos 5 war der Öffentlichkeit ursprünglich ganz vorenthalten worden, da Bedenken bestanden, dass die KI über beispiellose Fähigkeiten zur Identifizierung von Software-Schwachstellen verfüge, die ausgenutzt werden könnten.

Mythos 5 wurde erstmals im April vorgestellt, wobei die Nutzung zunächst auf wenige Partner beschränkt blieb. Inzwischen ist die uneingeschränkte Version von Mythos 5 etwa 200 Unternehmen sowie der US-Regierung vorbehalten. Die aktuelle Anordnung wirft neue Fragen zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz und zurbalance zwischen technologischer Entwicklung und nationaler Sicherheit auf. Anthropic, bekannt für seine vorsichtige Herangehensweise an KI-Sicherheit, sieht sich nun gezwungen, drastische Maßnahmen umzusetzen, obwohl das Unternehmen die Begründung der Regierung nicht nachvollziehen kann.

Die Maßnahme könnte erhebliche Auswirkungen auf internationale Nutzer haben, insbesondere auf Forschungsinstitutionen und Unternehmen außerhalb der USA, die auf diese KI-Modelle angewiesen sind. Gleichzeitig verdeutlicht der Vorfall die zunehmende Politisierung von KI-Technologien und den wachsenden Einfluss von Sicherheitsbedenken auf die kommerzielle Verbreitung fortschrittlicher KI-Systeme. Es bleibt abzuwarten, ob Anthropic rechtliche Schritte einleiten oder eine Klärung der Regierungsanweisung anstreben wird. Der Konflikt zeigt, wie schwer sich die internationale Zusammenarbeit in der KI-Entwicklung gestalten kann, wenn nationale Sicherheitsinteressen im Vordergrund stehen





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