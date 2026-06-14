Anthropic muss KI-Modelle vom Netz nehmen: US-Regierung verbietet Ausländern Zugriff

Das Handelsministerium der USA hat Anthropic untersagt, ausländischen Nutzern Zugang zu den KI-Modellen Fable 5 und Mythos 5 zu gewähren. Das Unternehmen muss die Systeme daher abschalten. Die Regierung begründet dies mit nationalen Sicherheitsbedenken vor möglichen Jailbreaks. Anthropic spricht von einem Missverständnis und kritisiert die Maßnahme als unfair. Der Vorfall findet inmitten Vorbereitungen für einen Börsengang statt und verschärft die angespannten Beziehungen zur US-Regierung.

Das Handelsministerium in Washington hat aus Gründen der nationalen Sicherheit verboten, ausländischen Staatsbürgern Zugriff auf die neuen KI-Modelle Fable 5 und Mythos 5 von Anthropic zu gewähren.

Dies betrifft auch Ausländer, die sich in den USA aufhalten, sowie Mitarbeiter von Anthropic selbst. Um dieser Vorgabe nachzukommen, musste das Unternehmen die Systeme vollständig vom Netz nehmen. Die US-Regierung hat ihre Sicherheitsbedenken nicht im Detail erläutert, sorgt sich aber offenbar vor sogenannten Jailbreaks - Methoden, mit denen Nutzer die Sicherheitsvorkehrungen der KI umgehen können. Behörden befürchten, die Modelle könnten zur Aufdeckung von Schwachstellen in Software missbraucht werden.

Anthropic widerspricht jedoch und betont, dass nur ein eng begrenzter Jailbreak entdeckt wurde, der keine Rückrufaktion rechtfertige. Das Unternehmen hat nur unvollständige Informationen von der Regierung erhalten, eigene Prüfungen deuten darauf hin, dass es sich um eine spezifische Fähigkeit handelt, Code zu analysieren - eine Funktion, die auch in anderen Modellen wie GPT-5.5 vorhanden sei. Die Sicherheitsvorkehrungen bei Fable 5 seien ausgiebig getestet worden. Anthropic kritisierte, die Maßnahme widerspreche den Grundsätzen einer fairen Regulierung.

Zudem erreichte die Anordnung das Unternehmen in einer sensiblen Phase: Es hatte vertraulich Unterlagen für einen Börsengang eingereicht. Die IT-Chefin des Verteidigungsministeriums verteidigte das Vorgehen mit dem Hinweis auf nationale Sicherheitsprioritäten. Das Verhältnis zur Trump-Regierung ist angespannt, weil Anthropic sich weigerte, seine KI für militärische Überwachung und autonome Waffensysteme freizugeben. Daraufhin wurde das Unternehmen auf eine schwarze Liste gesetzt.

Gleichzeitig sind die Cybersicherheitsfähigkeiten von Mythos für die Regierung wertvoll, um Schwachstellen zu schließen. Der Konflikt unterstreicht die Spannung zwischen technologischem Fortschritt, kommerziellen Interessen und staatlicher Kontrolle im KI-Bereich. Anthropic kämpft gegen die Einstufung als Lieferkettenrisiko und versucht, den Zugang für Nutzer weltweit so schnell wie möglich wiederherzustellen





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