Anthropic startet an der Nasdaq mit historischem Börsengang. Experte Carsten Puschmann erklärt KI-Trends, ETF-Empfehlungen und die Zukunft von Agenten.

Der künstliche Intelligenz-Markt erlebt eine neue Zäsur, seitdem der Entwickler von Claude, Anthropic, am Donnerstag an der US-Technologiebörse Nasdaq notiert wird. Dieser Börsengang gilt als historischer Meilenstein, der nicht nur das Unternehmen selbst, sondern das gesamte Ökosystem der Tech-Branche nachhaltig beeinflussen wird. Die Initialzündung für diesen Schritt erfolgte frühzeitig durch Investoren wie Carsten Puschmann, der über seine Beteiligungsgesellschaft Zeta Holdings in das Startup eingestiegen ist. Gemeinsam mit Janna Ensthaler, bekannt aus der Show Die Höhle der Löwen, setzt die Gesellschaft bereits auf die langfristige Entwicklung des Unternehmens.

Marktbewertung und Anleger-Chancen analysieren

Anthropic positioniert sich strategisch so, dass eine bewusst niedrigere Bewertung im Vergleich zu möglichen alternativen Szenarien gewählt wurde. Ziel dieser Taktik ist es, einen starken Kursanstieg am ersten Handelstag zu ermöglichen und positive Schlagzeilen zu generieren. Carsten Puschmann, Seriengründer und Tech-Investor, erwartet kurzfristig einen Kurspop von zwanzig bis dreißig Prozent. Dieser Anstieg resultiert direkt aus der gewählten Markteinführungsstrategie des Unternehmens.

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Für die gesamte Branche bedeutet der erfolgreiche Start eine Flutung des US-Ökosystems mit neuem Kapital. Dieses frische Geld soll weitere Innovationen begünstigen und den Wettlauf um fortschrittliche KI-Modelle beschleunigen. Normalen Anlegern bietet sich dabei die Möglichkeit, über breit gestreute Instrumente am Wachstum teilzuhaben, statt auf einzelne Aktien zu wetten. Die Einführung schafft liquide Handelsmöglichkeiten für eine Technologie, die als größte Transformation der neueren Geschichte bezeichnet wird.

Investment-Empfehlungen und ETF-Strategien

Für Anleger mit einem verfügbaren Kapital von tausend Euro empfiehlt Puschmann im Zweifel langfristige Strategien über kostengünstige, weltweit gestreute Exchange Traded Funds. Solche Fonds verteilen das Risiko auf zahlreiche Unternehmen und Branchen und sichern so die Teilnahme am KI-Boom, ohne sich auf einzelne Gewinnverlierer zu konzentrieren. Der FTSE All-World Index deckt beispielsweise Giganten wie Nvidia, Microsoft, Alphabet und den Chipfertiger TSMC ab.

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Die Integration von Anthropic in diese Indizes erfolgt in definierten Zeitfenstern. Das Unternehmen wird voraussichtlich ab dem ersten Dezember im MSCI ACWI Index vertreten sein. Eine weitere Aufnahme ist für den einundzwanzigsten Dezember im FTSE All-World Index geplant. Diese zeitlich gestaffelte Integration erlaubt es Anlegern, den Einstieg in den Indexfonds zu nutzen, um Anteile am Unternehmen indirekt zu halten.

Puschmann vertritt die Überzeugung, dass jedes Vermögen zwischen fünf und zehn Prozent in diese technologische Transformation investieren sollte. Diese Allokation dient als Absicherung gegen das Verpassen des größten Innovationszyklus der letzten Jahrzehnte. Die Strategie fokussiert sich darauf, strukturelle Wachstumschancen zu nutzen, statt kurzfristiger Marktschwankungen zu folgen.

Neue Geschäftsfelder und Physical AI

In der zweiten Welle der KI-Entwicklung rücken fünf Kategorien in den Fokus der Investitionstüchtigen. Dazu zählen AI Infrastructure, Autonomous Mobility, Defense Technology, Applied AI und Health AI. Aus Sicht von Experten werden aus diesen Bereichen die nächsten großen Gewinner des Marktes hervorgehen. Die bisherige Fokussierung auf Chatbots als reine Textgeneratoren gilt dabei als nur der erste Schritt einer breiteren Automatisierung.

Zukünftig werden KI-Agenten zunehmend ganze Prozessketten bearbeiten. Diese Systeme können programmieren, Aufträge abwickeln oder Kundenanfragen lösen, wobei menschliche Kontrolle bei kritischen Entscheidungen erhalten bleibt. Das wirtschaftliche Potenzial liegt dort, wo diese Automatisierung verlässlich zu geringeren Kosten und höherer Leistung führt. Parallel dazu dringt die Technologie über die Robotik in die physische Welt vor.

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Maschinen, die ihre Umgebung verstehen und Aufgaben in Produktion und Logistik übernehmen, eröffnen enorme Chancen für die deutsche Industrie. Dieser Bereich wird als Physical AI bezeichnet und bietet spezifische Wachstumsfelder für den europäischen Mittelstand. Längerfristig könnte Quantencomputing zusätzliche Möglichkeiten eröffnen, insbesondere in der Material- und Wirkstoffforschung, wobei dies aktuell noch als Zukunftspotenzial und nicht als gesicherter nächster Wachstumsschub betrachtet wird.

Persönliche Top-Picks und Zukunftsvision

Würde Carsten Puschmann heute mit tausend Euro neu starten, würde er direkt in Google, SpaceX und Anthropic investieren. Diese drei Unternehmen repräsentieren für ihn die Spitze der aktuellen Innovationswelle. Er ist überzeugt, dass wir erst am Anfang einer großen Technologiewelle stehen und weniger als zehn Prozent des Potenzials ausgeschöpft sind. KI wird als Mutter aller Innovationen betrachtet.

Im Gegensatz zu früheren Technologien, die allein die Effizienz steigerten, wird KI dazu befähigt sein, selbst neue Innovationen hervorzubringen. Diese Fähigkeit verändert die Art und Weise, wie Werte erstellt werden, grundlegend. Investoren, die Angst vor dem Verpassen des Booms haben, sollten sich daher nicht in riskanten Einzelwetten verstricken, sondern auf diese breit angelegte, fundamentale Veränderung der Wirtschaft setzen. Der Fokus liegt auf der langfristigen Teilhabe an der Produktivitätssteigerung durch intelligente Systeme.