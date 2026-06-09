Anthropic veröffentlicht Claude Fable 5 - eine eingeschränkte, aber mächtige Version

Anthropic hat mit Claude Fable 5 ein neues Large Language Model vorgestellt, das als besonders leistungsstark gilt, jedoch inhaltliche Einschränkungen aufweist. Das Modell reagiert auf verdächtige Eingaben mit einer Umschaltung auf die ältere Version Opus 4.8 und wird zu höheren Preisen für zahlende Nutzer angeboten. Zudem beschuldigt Anthropic chinesische Konkurrenten, das Unternehmen durch massenhafte Distillation angegriffen zu haben.

Anthropic hat sein neuestes Large Language Model ( LLM ) mit dem Namen Claude Fable 5 veröffentlicht. Dies geschah außer der üblichen Veröffentlichungsroutine nicht am traditionellen Donnerstag, sondern bereits am Dienstag.

Das Unternehmen preist das Modell als "alles übertreffend, was wir jemals allgemein verfügbar gemacht haben". Der entscheidende Punkt ist dabei "allgemein verfügbar": Fable 5 ist eine inhaltlich eingeschränkte Version des ebenfalls neuen Claude Mythos 5. Letzteres wird, ähnlich wie zuvor, vorerst nur der NSA und wohl mit Zustimmung des Weißen Hauses ausgewählten US-Unternehmen im Rahmen des IT-Sicherheitsprojekts Glasswing zugänglich gemacht. Die Begründung folgt dem bewährten LLM-Marketing: Das neue Modell sei so enorm mächtig, dass eine uneingeschränkte Freigabe nicht infrage komme.

Diesmal betrifft die Einschränkung nicht nur den IT-Sicherheitsbereich, sondern auch Biologie, Chemie und das Gebiet der Distillation. Unter Distillation ist hier nicht die KI-gestützte Produktion geistiger Getränke zu verstehen, sondern das Extrahieren von Fertigkeiten: Andere LLM werden nicht mit Rohdaten, sondern anhand der Ausgaben bestehender LLM trainiert. Anthropic beschuldigt chinesische Mitbewerber wie Deepthink, Minimax und Moonshot, Claude durch groß angelegte Distillation attackiert zu haben. Über 24.000 betrügerische Nutzerkonten sollen demnach 16 Millionen Distillationsversuche unternommen haben.

Um solche Angriffe zu unterbinden, überwacht Anthropic die Nutzereingaben mit eigenen, kleineren LLMs, die als Classifier bezeichnet werden. Diese Vorgehensweise ist nicht völlig neu, doch Fable 5 reagiert in neuartiger Weise: Hält ein Classifier die Eingaben für verdächtig, verweigert er die Bearbeitung nicht, sondern schaltet automatisch auf die ältere Claude-Variante Opus 4.8 um. Dem Nutzer soll diese Umschaltung angezeigt werden. Im Netz gibt es bereits Beschwerden über solche Rückstufungen bei harmlosen Fragen, etwa zur Interpretation eines Blutbildes.

Diese false positives geben Anlass zu dem Vorwurf, Anthropic nutze das nicht nur als Sicherheitsmaßnahme, sondern auch um Serverüberlastung zu kaschieren, denn Opus 4.8 benötigt weniger Rechenkapazität als Fable 5. Für die Zukunft ist zu erwarten, dass es mindestens vier parallele Versionen von Claude Mythos geben wird: eine vollständige für US-Behörden, eine für ausgewählte IT-Unternehmen mit weniger Einschränkungen für Sicherheitsbelange, eine für ausgewählte Wissenschaftler mit weniger Einschränkungen bei Biologie und Chemie, sowie Fable 5 für die zahlende Allgemeinheit.

Claude Fable 5 ist grundsätzlich nicht in den Claude-Abonnements enthalten. Nur für 14 Tage dürfen Abonnenten (Pro, Max, Team sowie Enterprise-Verträge mit nach Kontoanzahl abgerechneten Nutzern) Fable 5 ausprobieren, verbrauchen dabei aber das Doppelte ihres Nutzungsrahmens. Ab dem 23. Juni soll Fable 5 ausschließlich nach jeweiliger Tokenmenge abgerechnet werden.

Die Preise (in US-Dollar) sind dann auch doppelt so hoch wie bei Claude Opus 4.8 und entsprechen damit dessen Fast-Variante: 10 Dollar pro Million Input-Token, 12,50 Dollar je Million Token Cache Writes (5 Minuten), 20 Dollar je Million Token Cache Writes (1 Stunde), 1 Dollar je Million aus dem Cache gelesener Token und 50 Dollar je Million Output-Token. Anthropic hat Claude Mythos 5 und Fable 5 dreizehn ausgewählten Benchmarks unterzogen.

Laut der veröffentlichten Tabelle sticht das neue LLM alles bisher Dagewesene bei elf Benchmarks aus. Bei den zwei übrigen liegt es geringfügig hinter der Konkurrenz. Besonders stolz ist Anthropic auf die Leistung bei der Bilderkennung: "Fable 5 ist der Stand der Technik für Aufgaben, bei denen es auch um Sehen geht. Es kann präzise Zahlen aus detaillierten wissenschaftlichen Schautafeln extrahieren und komplexe bildabhängige Aufgaben ausführen, darunter den Nachbau des Quellcodes einer Web-App aus Screenshots", heißt es.

Doch in mindestens einem Bereich hat Opus noch die Nase vorn: Mythos 5 und Fable 5 halluzinieren in manchen Tests mehr als die Vorgängerversion





heise_de / 🏆 20. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Anthropic Claude Fable 5 Large Language Model LLM KI Distillation Sicherheit Preismodell

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fast eine Billion wert: Anthropic wagt den Sprung aufs ParkettDer KI-Entwickler Anthropic geht den nächsten Schritt Richtung Aktienmarkt. Noch steht kein Termin fest, doch die vertrauliche Einreichung rückt ein milliardenschweres Börsendebüt näher. Der KI-Entwickler

Read more »

Anthropic-Aktie: Neues KI-Modell sorgt für UnsicherheitDer OpenAI-Rivale Anthropic macht die Technologie hinter seinem aufsehenerregenden KI-Modell Mythos mit Einschränkungen breiter zugänglich.

Read more »

Anthropic macht Top-KI-Modell mit Einschränkungen verfügbarSAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der OpenAI-Rivale Anthropic macht die Technologie hinter seinem aufsehenerregenden KI-Modell Mythos mit Einschränkungen breiter zugänglich. Bei der unter dem Namen Claude Fable

Read more »

Anthropic veröffentlicht entschärfte Version von KI-Modell MythosMit Mythos hat der OpenAI-Rivale Anthropic die Tech-Branche aufgeschreckt: Das KI-Modell hat bislang unerkannte Sicherheitslücken in weit verbreiteter Software entdeckt. Nun macht das Unternehmen die Technologie dahinter breiter verfügbar - allerdings mit Einschränkungen.

Read more »