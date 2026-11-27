Probiotika und Darmtests versprechen viel. Experten erklären, worauf es nach der Therapie tatsächlich ankommt.

Durchfall, Blähungen, Bauchschmerzen: Antibiotika können die Darmflora ordentlich durcheinanderbringen. Doch braucht der Darm danach eine spezielle Aufbaukur mit Probiotika? Zwei Experten erklären, was wirklich hilft – und wofür man sich das Geld besser spart.

Ob hartnäckige Blasenentzündung oder eitrige Mandelentzündung: Sind Bakterien die Krankmacher, führt oft kein Weg an Antibiotika vorbei. Diese Medikamente greifen aber nicht nur die Krankheitserreger an, sondern können auch nützliche Bakterien beeinflussen, zum Beispiel im Darm. Das kann Blähungen, Durchfall oder Bauchschmerzen geben. Sollte man seinen Darm nach einer Antibiotika-Therapie gezielt stärken?

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Eine Gastroenterologin und ein Infektiologe beantworten die wichtigsten Fragen zum Thema.