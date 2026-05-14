Antigoni Buxton: Mit viel Körpereinsatz will sie den Sprung ins ESC-Finale schaffen!

Antigoni Buxton, eine 30-jährige Künstlerin aus Zypern, ist bekannt für ihre extreme erotische Ausstrahlung. Mit ihrem Dancepop-Song "Jalla" möchte sie nun ein weltweites Publikum erobern und zeigen, dass sie mehr ist als nur ein Sex-Symbol.

Mit viel Körpereinsatz will sie den Sprung ins ESC-Finale schaffen! Antigoni Buxton (30) aus Zypern weiß, wie sie sich in Szene setzt. Wie keine andere Künstlerin setzt sie extrem auf eine erotische Ausstrahlung.

Antigoni ist in England aufgewachsen, ihre Eltern haben griechisch-zypriotische Wurzeln. Mit ihrem Dancepop-Song "Jalla" (Deutsch: "Komm schon") möchte sie nun ein weltweites Publikum erobern. Dass sie als Gesamtpaket antreten muss, um siegreich zu sein, ist ihr bewusst.

"Ich will, dass es eine Show wird – nicht nur ein Lied", sagt sie über ihren anstehenden Auftritt beim. Schon bei den Proben tanzte sie im knappen weißen Outfit auf der Bühne, wirbelte ihre blonde Lockenmähne in der Luft und erinnerte dabei stark an Pop-Superstar. Im offiziellen Podcast des ESC sagt sie, ihr sei sehr wohl bewusst, dass viele Leute sie als attraktiv wahrnehmen. Durch ihre Teilnahme an der britischen Ausgabe derals die perfekte Verkörperung des "Mittelmeer-Popstars" gefeiert.

Auch für Antigoni gehört ihr mediterraner Stil zu ihrer Identität, wie sie sagt. Gleichzeitig lege sie Wert auf Authentizität, Selbstvertrauen und kulturellen Stolz und nicht nur auf reine Erotik. Mit ihrem Auftritt will sie zeigen, dass sie mehr ist als nur ein Sex-Symbol





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