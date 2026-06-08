Antimony Resources meldet hochgradige Antimonfunde in neuer South Zone bei Bald Hill

Das Unternehmen Antimony Resources hat die Analyseergebnisse von Gesteinsproben aus dem Schürfgrabungsprogramm in der South Zone bei Bald Hill erhalten. Die durchschnittlich 19,5 % Antimon mit Spitzenwerten von bis zu 44,2 % deuten auf ein erhebliches Potenzial hin. Die parallel zur Main Zone verlaufende Zone ist etwa 900 m südlich der Hauptzone lokalisiert. Ein laufendes Bohrprogramm soll den Umfang der Mineralisierung weiter erkunden.

Antimony Resources Corp. gibt hochgradige Antimon Ergebnisse aus der South Zone bei Bald Hill bekannt. Die im Winter entnommenen Stichproben aus Schürfgräben über 200 m zeigen durchschnittlich 19,5 % Sb mit Spitzen bis 44,2 %.

Die Zone verläuft parallel zur Main Zone und ist etwa 900 m südlich davon entfernt. Das Unternehmen betont, dass es sich um preliminary Stichproben handelt, die nicht den gesamten Mineralisierungsgrad repräsentieren. CEO James Atkinson hob die Bedeutung der neuen Zonen hervor und bestätigte, dass bereits Bohrungen laufen.

Zudem dankte er dem Ministerium für Rohstoffe von New Brunswick für den Besuch und die Unterstützung. Ein großer Teil des über 3.700 Hektar großen Konzessionsgebiets bleibt weiterhin unerforscht. Die nächsten Schritte umfassen magnetische und elektromagnetische Flugvermessungen, Bodenprobenahmen sowie geologische Kartierungen





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