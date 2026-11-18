Polizei ermittelt wegen Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen nach Vandalismus am Kay Bernstein Denkmal in Potsdam. Künstler Markus Ronge stellt das Kunstwerk wieder her.

Die Polizei Potsdam hat die Ermittlungen in einem schwerwiegenden Fall von Vandalismus aufgenommen, der am Horstweg im Stadtzentrum von Potsdam stattgefunden hat. Das Gemälde des ehemaligen Vereinspräsidenten Kay Bernstein wurde von Unbekannten mit einem Hakenkreuz beschmutzt. Dieser antisemitische Akt hat die lokale Gemeinschaft und den zuständigen Künstler stark verunsichert.

Details zum Vorfall am Horstweg

Das Kunstwerk befindet sich an einem großen gusseisernen Tor an der Ecke Horstweg und Heinrich-Mann-Allee. Es wurde im Jahr 2024 von dem Künstler Markus Ronge von der Firma art-efx erstellt. Das Porträt sollte ursprünglich eine Ehre für Hertha BSC darstellen, da Bernstein im Alter von 43 Jahren verstorben war. Die Malerei zeigt Bernstein in seiner typischen Trainingsjacke, wobei die Hertha-Fahne auf seiner Brust in Blau-Weiß leuchtet, während der Rest des Bildes in Grautönen gehalten ist. Die Tat schädigte das Gesicht des Porträts erheblich.

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Rechtliche Schritte gegen die Täter

Ulrike Schneider von der Polizeidirektion West bestätigte der Märkische Allgemeine Zeitung, dass eine Strafanzeige gemäß § 86a StGB aufgenommen wurde. Diese Vorschrift bezieht sich auf die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Die Behörden untersuchen aktiv den Vorfall, um die Verantwortlichen zu identifizieren. Derzeit liegen jedoch keine Erkenntnisse über den oder die unbekannten Tatverdächtigen vor.

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Reaktion des Künstlers und Wiederherstellung

Markus Ronge hat die Zerstörung des Werks bestätigt und sofort gehandelt, um die Spuren der Schändung zu beseitigen. Er hat das beschädigte Wandbild mit schwarzer Farbe geschwärzt, um die antisemitischen Symbole zu überdecken. Obwohl das Bild derzeit unkenntlich ist, plant Ronge, die originale Darstellung im Frühjahr erneut zu malen. Dies zeigt seinen Willen, das Andenken an Kay Bernstein und die künstlerische Integrität des Werks zu bewahren.

Symbolik für Hertha BSC Fans

Das Porträt entstand auf Wunsch eines treuen Hertha-Fans, der eine besondere Erinnerung an Bernstein schaffen wollte. Bernstein war eine zentrale Figur im Verein, bis zu seinem frühen Tod. Die Zerstörung dieses spezifischen Denkmals wird nicht nur als Vandalismus, sondern auch als Angriff auf die Werte des Vereins und seiner fans betrachtet. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.