Antisemitische Parolen auf Bronzeskulpturen im Berliner Tiergarten

Im Berliner Tiergarten haben Unbekannte zwei Bronzeskulpturen mit judenfeindlichen Parolen beschmiert. Die Polizei machte die Schriftzüge unkenntlich.

Im Berliner Tiergarten haben Unbekannte zwei Bronzeskulpturen mit judenfeindlichen Parolen beschmiert. Die Tierfiguren stehen in der Nähe des Venusbassin s und wurden nach Angaben der Polizei am Montag oder in der Nacht zu Dienstag beschädigt.

Wie ein Sprecher der Polizei dem Tagesspiegel mitteilte, wurden auf den Figuren in roter Farbe antisemitische Sätze entdeckt. Passanten meldeten die Schmierereien am Dienstagmorgen der Polizei, die daraufhin die Ermittlungen aufnahm.

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Schmierereien mit roter Farbe entdeckt

Auf den Bronzeskulpturen im Tiergarten fanden sich die Sätze 'Der Jude mordet' und 'Traut keinem Juden'. Beide Parolen richten sich gezielt gegen Jüdinnen und Juden und wurden direkt auf den Tierfiguren aufgebracht.

Nach Angaben des Polizeisprechers gehe die Polizei derzeit davon aus, dass die Schmierereien in dem Zeitraum vom Montag bis zur Nacht zu Dienstag entstanden sind. Eine genaue Tatzeit konnte bislang nicht benannt werden, und Hinweise zu den Verantwortlichen liegen der Polizei nach den bisherigen Angaben nicht vor.

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Polizei entfernt Parolen mit Sprühkreide

Die Polizei hat die judenfeindlichen Parolen unkenntlich gemacht, wie der Sprecher bestätigte. Dafür wurde nach seinen Worten Sprühkreide verwendet, um die roten Schriftzüge zu überdecken.

Eine professionelle Reinigung wurde beauftragt, die Skulpturen vollständig von den Farbresten zu befreien. Zusätzlich wurde das Grünflächenamt informiert, das für die Pflege der Grünanlage im Tiergarten zuständig ist.

Zwei von acht Figuren betroffen

Die beschmierten Skulpturen gehören zu einer Gruppe von acht Tierfiguren, die die Skulptur Amazone zu Pferd gegenüber dem Venusbassin umgeben. Damit sind zwei von insgesamt acht Figuren direkt von den Schmierereien betroffen.

Nicht weit von der Figurengruppe entfernt befindet sich das Mahnmal für die im Nationalsozialismus verfolgten und ermordeten Zeugen Jehovas. Der Tatort liegt damit in einem Bereich des Tiergartens, der an einen weiteren Ort der Erinnerung an NS-Verfolgung grenzt.