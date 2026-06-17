Antisemitische Vorfälle in Deutschland 2025: Neuer Höchststand mit 8725 Fällen

Laut RIAS wurden 2025 fast 24 antisemitische Vorfälle pro Tag registriert, ein neuer Höchststand. Die meisten Fälle sind israelbezogen, etwa ein Viertel ereignet sich im Internet. Antisemitismus werde zum Alltag für Juden in Deutschland, warnt der Antisemitismusbeauftragte.

Die Zahl antisemitischer Vorfälle in Deutschland bleibt auf alarmierend hohem Niveau. Nach Angaben der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus ( RIAS ) wurden im Jahr 2025 bundesweit 8725 Vorfälle dokumentiert.

Das ist ein neuer Höchststand, knapp über den 8713 Fällen des Vorjahres. Bianca Loy, Autorin der Studie, stellte die Zahlen am Mittwoch in Berlin vor. Im Vergleich zu 2022 hat sich die Zahl der erfassten Vorfälle damit mehr als verdreifacht. Mit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7.

Oktober 2023 und dem anschließenden Krieg im Gazastreifen stiegen die Zahlen stark an. Laut dem aktuellen RIAS-Jahresbericht wurden 2025 rechnerisch fast 24 antisemitische Vorfälle pro Tag erfasst. Die häufigste Erscheinungsform blieb der israelbezogene Antisemitismus, der oft in der Kritik an israelischer Politik oder in Leugnung des Existenzrechts Israels mündet. Die Studie präsentierte Loy gemeinsam mit Laura Cazes, Felix Klein und Benjamin Steinitz.

Im vergangenen Jahr registrierte RIAS vier Fälle extremer Gewalt. Hinzu kamen 178 Angriffe, 413 gezielte Sachbeschädigungen und 257 antisemitische Bedrohungen. Besonders auffällig ist der Anstieg im Internet: Mehr als ein Viertel aller Vorfälle ereignete sich online. Dort registrierte RIAS 2314 antisemitische Vorfälle, nach 1996 Fällen im Jahr zuvor.

Besonders oft ging es dabei um Bedrohungen und Morddrohungen. Fast jeder zweite dokumentierte Vorfall ereignete sich im öffentlichen Raum - auf Straßen, in Bussen und Bahnen, an Bahnhöfen oder in öffentlichen Gebäuden.

Zudem erfasste RIAS 1744 Versammlungen mit antisemitischen Vorkommnissen. 89 Prozent davon ordnete die Meldestelle israelbezogenem Antisemitismus zu. Die höchsten Fallzahlen verzeichneten Berlin, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sieht die Entwicklung mit großer Sorge. Antisemitismus sei ungebremst auf dem Vormarsch.

Für viele Juden sei Antisemitismus kein Ausnahmezustand mehr, sondern bitterer Alltag. Dies spiegelt sich auch in der Wahrnehmung jüdischer Gemeinden wider, die vermehrt Sicherheitspersonal und Schutzmaßnahmen fordern. Nelly Eliasberg kommentiert in der Jüdischen Allgemeinen: Antisemitismus hat keinen Platz in unserer Gesellschaft. Diesen Satz haben wir oft gehört und gesagt.

Und er ist gelogen. Antisemitismus hat gleich mehrere Plätze in unserer Gesellschaft: auf Demonstrationen, in Universitäten, in Schulen, in Kommentarspalten, in Redaktionen, in Kulturhäusern, in Landesverbänden und Parteijugenden, in Moscheevereinen, im Internet, an Hauswänden, in Cafés, auf Flohmärkten. Dieser Befund wird durch die RIAS-Daten untermauert. Die Betroffenen leiden unter ständiger Anspannung, viele vermeiden öffentliche Orte oder verschweigen ihre jüdische Identität.

Experten fordern daher eine verstärkte Aufklärungsarbeit, eine konsequentere Strafverfolgung und mehr Unterstützung für zivilgesellschaftliche Initiativen gegen Antisemitismus. Die Politik ist gefordert, nicht nur zu verurteilen, sondern konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um jüdisches Leben in Deutschland zu schützen. Ohne ein entschlossenes Handeln, so warnen Beobachter, könnte die Normalität des Antisemitismus weiter zunehmen und das gesellschaftliche Klima nachhaltig vergiften. Die Zahlen von 2025 sind ein Weckruf, der nicht überhört werden darf





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