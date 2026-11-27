Die Endometriose-Spezialistin Antje Vogtmann übernimmt im Dezember 2026 die Leitung an der Fachklinik des kommunalen Klinikums Ernst von Bergmann in Potsdam.

Die auf Endometriose spezialisierte Ärztin Antje Vogtmann wechselt ab Dezember 2026 an das kommunale Klinikum Ernst von Bergmann. Wie das Klinikum mitteilte, war Vogtmann zuletzt Oberärztin und stellvertretende Leiterin der Endometrioseklinik am St. Josefs-Krankenhaus. Das Endometriose-Zentrum dort war wie berichtet im Rahmen von Nun strebt das Bergmann-Klinikum nach Angaben der Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, Dorothea Fischer, die Anerkennung als Endometriose-Zentrum an. Vogtmann soll das Team der Klinik verstärken.

Neue Leitung für das Endometriose-Zentrum

Antje Vogtmann übernimmt die Verantwortung für die spezialisierte Versorgung von Patientinnen, die unter Endometriose leiden. Die 54-Jährige bringt umfangreiche Erfahrungen aus der Potsdamer Klinik mit, wo sie seit 2022 als Oberärztin tätig war. Ihr Wechsel stärkt das bestehende Team an der Fachklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe. Die Patientinnen sollen von ihrer langjährigen Expertise in der Diagnostik und Behandlung dieser chronischen Erkrankung profitieren. Das Bergmann-Klinikum setzt damit auf bewährte Fachkompetenz, um seine Position als Referenzzentrum auszubauen.

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Hintergrund zur Erkrankung und Diagnose

Vogtmann bezeichnet Endometriose, bei der sich gebärmutterschleimhautähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter ansiedelt, als Krankheit, deren Stellenwert unterschätzt werde. Etwa jede zehnte Frau im gebärfähigen Alter sei betroffen. Im Schnitt dauert es in Deutschland immer noch sieben Jahre, bis eine Endometriose diagnostiziert ist. Die Folgen seien erhebliche Schmerzen, aber auch erhöhte Risiken für andere Erkrankungen. Diese lange Diagnoseschwelle ist ein zentrales Problem, mit dem sich Vogtmann in ihrer neuen Position auseinandersetzen wird. Eine frühere Erkennung ist entscheidend, um Folgeschäden zu minimieren.

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Qualifikation und beruflicher Werdegang

Nach ihrem Medizinstudium in Hamburg und Magdeburg bildete sie sich in Berlin und am St. Josefs Krankenhaus in Potsdam zur Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe weiter. Sie hat sich gezielt auf die Behandlung von Endometriose spezialisiert und ist somit bestens qualifiziert, die Klinik zu leiten. Ihre Arbeit am St. Josefs-Krankenhaus hat sie zur anerkannten Expertin auf diesem Gebiet gemacht. Nun wird sie ihre Methoden und ihr Wissen an einem neuen Standort einbringen, der ebenfalls den Anspruch auf Exzellenz verfolgt.

Ausbau der Strukturen durch Dorothea Fischer

Dorothea Fischer, Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe am Bergmann-Klinikum, setzt auf den Ausbau der strukturellen Rahmenbedingungen. Das Krankenhaus strebt offiziell die Anerkennung als zertifiziertes Endometriose-Zentrum an. Diese Zertifizierung ist ein wichtiges Signal für die Qualität der Versorgung. Die Zusammenarbeit zwischen der neuen Leitungsstruktur und der erfahrenen Ärztin soll die Patientennavigation vereinfachen. Durch die Kombination aus klinischer Exzellenz und organisatorischer Weiterentwicklung soll die Behandlungsqualität für die betroffenen Frauen nachhaltig gesteigert werden.