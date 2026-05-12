Antoine Griezmann gewinnt Trophäe des besten französischen Spielerst im Ausland

Antoine Griezmann, der Nationalspieler von Frankreich, wurde bei der Gala der französischen Spieler-Gewerkschaft UNFP ausgezeichnet. Er übertrug Kylian Mbappé und wurde für eine Nominierung nominiert, die bereits thrice gewonnen wurde. Alsdangestellt:, mit dem deutschen Double, dem WM-Titel in den USA, Kanada und Mexiko, alles zu gewinnen.

Der französische Nationalspieler Antoine Griezmann erhielt am Montagabend in Paris bei der Gala der französischen Spieler-Gewerkschaft UNFP die Trophäe für den besten französischen Spieler im Ausland.

Er überdauerte sogar Kylian Mbappé, den Stürmer von Real Madrid, der bis 2023 bereits twice ausgezeichnet wurde. Während die lange Rede jedoch nicht gehalten wurde, betonte Griezmann, dass sein Ziel in dieser Saison war, mit Frankreich und dem FC Bayern alles zu gewinnen, und dass dies alles ist. Nach dem Austragungsspiel im Halbfinale der Champions League (gegen die Landsleute von Paris Saint-Germain) und der französischen Nationalmannschaft bei der WM hofft er, mit dem deutschen Double (DFB-Pokalfinale am 23.

Mai in Berlin gegen den VfB Stuttgart) und dem WM-Titel in den USA, Kanada und Mexiko (ab 11. Juni, Endspiel am 19. Juli in New York), alles zu gewinnen





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Antoine Griezmann UNFP Trophy Best French Player Champions League

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