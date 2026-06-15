Anton Bäuerle wechselt von Paderborn zum Saarlandischen Fußball-Club

Der Linksverteidiger Anton Bäuerle wechselt von der zweiten Mannschaft von Paderborn in den Saarlandischen Fußball-Club. Der 21-jährige Spieler hat seinen Vertrag vorzeitig aufgelöst.

Der Linksverteidiger Anton Bäuerle wechselt von der zweiten Mannschaft von Paderborn in den Saarlandischen Fußball -Club. Der 21-jährige Spieler hat seinen Vertrag vorzeitig aufgelöst, nachdem er bei Paderborn nur vier Mal in der 2.

Bundesliga eingesetzt wurde. Bäuerle ist ein variabel einsetzbarer Linksfuß und wird von Trainer Argirios Giannikis als fünfter Neuzugang in die Mannschaft aufgenommen. Der FCS-Sportvorstand Markus Thiele glaubt an den Neuzugang und sagt, dass Bäuerle ein junger, hungriger Spieler ist, der auch höherklassig reingeschnuppert hat. Bäuerle soll vorerst Backup für den linken Außenverteidiger Niko Bretschneider werden, kann aber auch im linken Mittelfeld das Spiel antreiben.

Der gebürtige Schwabe aus Stuttgart ist begeistert von dem Wechsel und sieht es als eine spannende Herausforderung und gleichzeitig eine große Chance, sich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln





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